Ha dato del "pirla" all'avversario politico."Io non insulto, semmai vengo insultato", ha detto il governatore lombardo. In effetti il "pirla" è arrivato dopo le parole di Zamponi che ha "accusato" il numero uno del Pirellone di non aver mai lavorato e di essersi sempre sostenuto economicamente grazie alla politica.E' stato lui stesso a smentirlo: "Prima di arrivare in politica - ha spiegato - ho fatto diversi lavori. Dipendente, insegnante, assistente universitario, giornalista, ricercatore".