Verso chi si sono diretti i primi sospetti per la strage di Tolosa?

Subito dopo il terribile evento di Tolosa la Francia, scioccata, ha iniziato la caccia all’uomo. Le prime piste seguite sono state quelle dell’antisemitismo o della matrice islamista. Secondo gli inquirenti il colpevole era lo stesso che aveva ucciso l’11 marzo un parà a Tolosa e il 15 marzo altri due parà a Montauban. I sospetti per tutti e tre i delitti sono subito ricaduti su tre parà allontanati dall’esercito a causa di una foto, comparsa mesi fa su internet, che li ritraeva inconfutabilmente come simpatizzanti neonazisti.

Chi era in realtà il killer?

In pochi giorni si è arrivati al vero colpevole: Mohamed Merah, un ragazzo franco-algerino di 24 anni già noto alle forze dell’ordine francesi per essere vicino a gruppi islamici radicali e già arrestato a Kandahar, in Afghanistan, per reati comuni.

Mohammed è stato ucciso da un colpo di pistola alla testa sparato dagli agenti francesi al termine di un assedio durato 32 ore durante le quali Mohamed si era barricato nella sua casa situata a Tolosa a soli 3 chilometri dalla scuola Ozar Hatorah dove era avvenuta la strage.



Che cos’è Holy War?