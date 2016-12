Perché si dice che Messi è l'uomo dei record?

Dal 2009 detiene il Pallone d’oro: è l’unico ad averlo conquistato per tre volte consecutive. E’ già entrato nella storia anche per altri record, come il 7-1 rifilato dal Barça al Bayern Leverkusen nel quale ha segnato 5 reti, prima volta per un giocatore da quando esiste la Champions League.Perché dopo la tripletta nella gara di Liga, il tecnico blaugrana Pep Guardiola ha paragonato il suo gioiello al più grande atleta della pallacanestro, Michael Jordan: “Siamo davanti a quello che è assolutamente il migliore. Michael Jordan dominava il suo sport e Messi domina il calcio. Sono stati pochissimi a dominare questo sport come lui”.Per la sua statura, decisamente bassa rispetto alle media dei calciatori: appena 1,69.