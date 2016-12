Come cambia l'articolo 18?

- In questi giorni abbiamo letto tutto e il contrario di tutto sulla riforma del lavoro. Il governo ha messo mano pesantemente sulla disciplina: dagli ammortizzatori sociali, alle norme anti-precariato e alla riforma dell'articolo 18. Ed è proprio quest'ultimo passaggio che ha scatenato le forti reazioni delle parti sociali e del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. Tre casistiche di licenziamento individuale sono state individuate: disciplinare, discriminatorio ed economico.Ma la grande modifica contrastata, che tanto fa discutere, è per lo più una: la scomparsa del reintegro dei lavoratori licenziati illegittimamente per motivi economici e la possibilità che il giudice possa decidere tra il reintegro e il risarcimento per i licenziamenti disciplinari. In sostanza scatterebbe l'obbligo di reintegro solo per i licenziamenti discriminatori.

COME VENGONO REGOLATE LE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO IN ITALIA?

In Italia i licenziamenti individuali sono regolati dalla legge 604 del 1966. La legge stabilisce che i lavoratori possono essere licenziati solo ed esclusivamente per giusta causa, ovvero inadempimenti gravi del lavoratore, o per giustificato motivo oggettivo, ovvero per motivi legati a difficoltà economiche dell'azienda. I licenziamenti di tipo discriminatorio legati a motivazioni razziali, politiche o sessuali sono sempre vietati. La riforma del mercato del lavoro non mette in discussione la regolamentazione sancita dalla legge 604, ma solo l'articolo 18.



COME FUNZIONA L'ATTUALE ARTICOLO 18?

L'articolo 18 è stato introdotto con la legge 300 del 1970, meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori. Introdusse l'obbligo di risarcimento e di reintegro di un lavoratore licenziato illegittimamente, senza giusta causa o giustificato motivo, dal datore di lavoro. Sono soggette al reintegro tutte le aziende che operino in territorio italiano e che abbiano più di 15 dipendenti. Non vale per tutte le aziende con meno di 15 dipendenti.

COME CAMBIA L'ARTICOLO 18 CON LA RIFORMA FORNERO?

La riforma del lavoro del Ministro Fornero che si sta delineando in questi giorni prevede la regolamentazione del reintegro o del risarcimento in caso di licenziamenti individuali illegittimi in tre casi: per motivi economici, disciplinari o discriminatori.



TUTELA DEL LAVORATORE NEL MONDO: COME FUNZIONA?

Non in tutti paesi esiste l'obbligo di reintegro del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, ma solo il risarcimento del danno subito, con modalità e importi differenti da Stato a Stato. Ecco una panoramica:

Germania: Il modello tedesco è quello a cui la riforma si ispira. Prevede il possibile reintegro del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, ma non è imposto per legge e raramente viene applicato. Sussiste l'obbligo di risarcimento del danno, dalle 15 alle 27 mensilità a seconda dell'anzianità lavorativa. Licenziamenti più facili per le imprese con meno di 10 dipendenti. Il sistema è molto flessibile, ma a differenza di quello italiano ha un sistema di ammortizzatori sociali più forti.

Francia: Possibili i licenziamenti per motivi economici o disciplinati. Reintegro imposto solo per casi di discriminazione o molestie sessuali. Per gli altri casi il reintegro del lavoratore non è imposto. Il risarcimento varia dalle 6 alle 24 mensilità in base al danno subito.





Svizzera: Non esite nessun obbligo di reintegro per licenziamenti illegittimi. Il risarcimento del danno è limitato al periodo di preavviso per un massimo di 6 mensilità.





Spagna: Il mercato del lavoro è stato recentemente riformato, causa crisi economica. Sono state ridotte alcune tutele dei lavoratori per rendere un po' più flessibile il mercato. Il reintegro è possibile ma il datore di lavoro può opporsi pagando un risarcimento economico. Il dipendente a tempo indeterminato può essere licenziato anche senza giusta causa. Il risarcimento del danno ammonta a 45 giornate lavorative per ogni anno lavorato oppure 20 giornate per anno per le imprese in difficoltà economica.





Belgio: Nessun reintegro, solo risarcimento economico (periodo di preavviso + max 6 mensilità)





Finlandia: Il reintegro è contemplato ma non è imposto. Il risarcimento va dalle 3 alle 20 mensilità a seconda dell'anzianità e del danno subito. Esiste il diritto alla formazione post-licenziamento per mantenere la professionalità acquisita.





Portogallo: Il reintegro è obbligatorio ma il dipendente può scegliere tra il rientro sul posto di lavoro o un'indennità monetaria ( o stipendi arretrati dal licenziamento alla sentenza oppure una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio)





Olanda: Si può scegliere tra il reintegro e il risarcimento economico.





Danimarca: Licenziamenti possibili per motivazioni economiche o disciplinari. Vietati i licenziamenti arbitrari o discriminatori. Reintegro obbligatorio + indennità per danno subito pari ad un anno di stipendio in caso di illegittimità del procedimento. La compravendita di un'azienda in buone condizioni economiche non può essere motivo di licenziamento per il vecchio personale.





Regno Unito: Non esiste un contratto paragonabile al nostro tempo indeterminato. Il datore di lavoro non è obbligato a reintegrare il dipendente illegittimamente licenziato, ma se si rifiuta di farlo deve pagare un'ulteriore indennità monetaria oltre al risarcimento delle retribuzioni arrestrate. Non esiste una contrattazione collettiva di categoria come in Italia, nè nel settore pubblico, nè nel privato.





Svezia: I licenziamenti possono essere effettuati solo per gravi inadempienze contrattuali del dipendente o per ristrutturazioni economiche dell'impresa. Il giudice può reintegrare o stabilire un'indennità monetaria in caso di illegittimità. Se il datore di lavoro si oppone all'ordine di reintegro dovrà pagare dalle 16 alle 48 mensilità come risarcimento.



Usa: Licenziamenti "at will", ovvero l'azienda è libera di licenziare sua totale discrezione. Sono vietati solo i licenziamenti di tipo discriminatorio. Il risarcimento spetta solo in quest'ultimo caso e ammonta alle retribuzioni arrestrate ( dal licenziamento alla sentenza) più un'indennità per i danni morali subiti o danni economici futuri.

Il dipendente è licenziabile solo ed esclusivamente per giustificato motivo, anche durante il periodo di prova. E' illicenziabile se lavora in azienda da almeno 15 anni, se gli mancano meno di 5 anni al pensionamento o se ha contratto malattie dovute allo svolgimento della sua professione. Vietati i licenziamenti di donne in gravidanza. Il reintegro è possibile ma il lavoratore può rifiutarlo in cambio di un'indennità.