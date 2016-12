A "Jazz Meeting" Tim Berne

foto Dal Web 11:48 - Torna puntualmente anche quest'anno uno dei festival jazz più prestigiosi della scena nazionale ed europea: "Bergamo Jazz", giunto alla XXXIV edizione. Da quest'anno la nuova direzione artistica di Enrico Rava, getta uno sguardo su quanto di innovativo proviene da oltre Atlantico, senza tralasciare proposte che si pongono come crocevia fra culture diverse. - Torna puntualmente anche quest'anno uno dei festival jazz più prestigiosi della scena nazionale ed europea: "Bergamo Jazz", giunto alla XXXIV edizione. Da quest'anno la nuova direzione artistica di Enrico Rava, getta uno sguardo su quanto di innovativo proviene da oltre Atlantico, senza tralasciare proposte che si pongono come crocevia fra culture diverse.

Venerdì 23 marzo alle 18.00 si inizia con Oren Marshall Solo alla tuba, mentre alle 21 nella sede storica del Teatro Donizetti, un gustoso doppio appuntamento con Jason Moran Solo al pianoforte e a seguire Paolo Fresu con Daniele di Bonaventura ed il gruppo vocale corso A Filetta con il progetto "Mistico Mediterraneo".



Sabato 24 marzo alle 17 all'Auditorium di Piazza della Libertà sarà il momento di Tim Berne e del suo progetto "Snakeoil", che oltre al sassofonista vedrà impegnati anche Oscar Noriega (clarinetto, clarinetto basso), Matt Mitchell (pianoforte), Ches Smith (batteria, percussioni).



Berne graditissimo ospite di "Jazz Meeting" questa settimana iniziò a suonare ai tempi del college, acquistando per la prima volta quello che sarebbe diventato il suo strumento: il sax alto. Nel 1979, Berne fondò anche la "Empire Records" per pubblicare le sue produzioni. In tempi più recenti si è esibito con i batteristi Tom Rainey and Gerald Cleaver, il pianista Craig Taborn, anche lui ospite al festival, il chitarrista Marc Ducret ed il clarinettista Chris Speed.



La prima domanda riguarda l'improvvisazione: quanto è importante per Tim. "Sicuramente molto importante per me -, osserva Berne - rappresenta un momento di confronto con altri musicisti, un interscambio che ritengo prezioso, sia in studio che nella dimensione live. In particolare l'interplay con i musicisti del progetto "Snakeoil" è stato fantastico; dal momento che ho trovato entusiasmante provare ed improvvisare con loro negli ultimi due anni.



Ma è cosi difficile essere originali nel jazz?

Credo sia problematico rispondere, dal momento che penso di non essere originale, cerco solo di fare tesoro delle esperienze fatte a fianco di musicisti come: John Zorn, Bill Frisell o Mat Maneri; tutti personaggi chiave della musica d'avanguardia americana.



Cosa significa per un musicista come te suonare a "Bergamo Jazz"?

Mi dà sempre delle emozioni suonare in Italia, dal momento che amo il vostro paese che è pieno di cose interessanti, ma soprattutto di musicisti eccellenti, che condividono il mio modo di comporre, improvvisare e suonare. Recentemente ho suonato anche a Forlì per la rassegna "Musica Extra Ordinaria"



Per "Bergamo Jazz" intanto si prospetta una chiusura col botto: domenica 25 all’Auditorium di Piazza della Libertà alle 17.00 con il Craig Taborn Trio ed alle 21 al Donizetti con il Brad Mehldau Trio e la Ray Anderson Pocket Brass Band.

Giancarlo Bastianelli