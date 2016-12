Perché il giallo di via Poma può dirsi riaperto?

- La ferita trovata sul capezzolo sinistro di Simonetta Cesaroni, uccisa con 29 coltellate, non è riconducibile a un morso. Questa la svolta di un giallo lungo 22 anni, dovuta alla super-perizia richiesta dalla I Corte d'Assise d'Appello che sta giudicando Raniero Busco, ex fidanzato della Cesaroni, condannato a 24 anni per la morte della ex fidanzata. La conclusione dei periti scagionerebbe l'ex fidanzato della vittima, riaprendo di nuovo il caso. Era il 7 agosto 1990. In via Poma, a due passi da piazza Mazzini a Roma, nell'ufficio dell'associazione alberghi della gioventù veniva uccisa Simonetta Cesaroni, romana di 20 anni. Il cadavere era stato trovato grazie all'insistenza della sorella Paola. Il corpo era nudo ma non mostrava segni di violenza sessuale. Da quell'istante sono iniziati anni di indagini e misteri, destinati a continuare ancora.

Perché si può parlare di un colpo alla tesi dell'accusa?

La perizia avrebbe dovuto stabilire se i segni riscontrati sul capezzolo sinistro della vittima fossero compatibili con un morso e la condanna di Busco si basava proprio sul presupposto che la dentatura dell'imputato fosse compatibile con il morso. Ora, però, tutto torna in gioco. "Le due minime lesioni escoriative seriate poste al quadrante supero-mediale della base d'impianto del capezzolo sinistro - si legge nella perizia di oltre 260 pagine -, non sono in grado di configurare alcun morso, oltretutto mancando l'evidente traccia di opponente, per cui restano di natura incerta", per i periti "potrebbe essere di tutto".

E' possibile che i segni sul seno della vittima siano compatibili con un pizzicotto?

Secondo la perizia, le lesioni potrebbero essere attribuite "ad una unghiatura parziale per strizzamento tra due dita del capezzolo ove sul posto il contatto avvenne propriamente con il margine ungueale e dall'altra parte ebbe ad agire solo il polpastrello". Un pizzicotto, dunque, e non un morso come avevano ipotizzato i periti tecnici della Procura di Roma. Gli esperti si sono pronunciati, poi, sulla posizione e sulla dinamica con cui il presunto morso sarebbe stato lasciato sul seno di Simonetta: una ricostruzione che appare "inverosimile" e "impossibile ad un essere umano".

Quali altre novità emergono dalla perizia super partes?

Le tracce biologiche individuate sul corpetto di Simonetta Cesaroni identificano "con certezza la presenza di almeno tre soggetti maschili". Questa una novità, mentre l'altra riguarda l'ora del delitto che, stando agli esperti, non sarebbe più certa. Se in primo grado si riteneva "fondatamente" che l'orario del decesso potesse collocarsi "dopo le 17.15-17.30 e prima delle 18.00-18.30" del 7 agosto del 1990, adesso per i due genetisti e per il medico legale Simonetta potrebbe essere stata assassinata "tra le 18.00 e le 19.00 circa". Alla modifica dell'orario della morte i tre periti sono arrivati analizzando una serie di elementi, tra cui le condizioni meteorologiche di Roma in quella giornata di agosto e gli aspetti ambientali della scena del delitto.