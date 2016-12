Perché Yahoo! ha dichiarato guerra a Facebook?

COSA VIENE CONTESTATO A FACEBOOK?

Yahoo! accusa il social network di Mark Zuckerberg di aver fatto fortuna ed essere diventato il gigante del web che oggi tutti conoscono sfruttando una serie di brevetti che riguardano in particolare pubblicità, protezione della privacy e messaggistica.

COSA CHIEDE YAHOO?

Il risarcimento economico e che Facebook non usi più quei brevetti: “Queste tecnologie” dicono da Yahoo “sono il fondamento del nostro business che coinvolge oltre 700 milioni di visitatori unici mensili e rappresentano lo spirito di innovazione su cui è costruita Yahoo!". La replica di Zuckerberg è giunta tramite i suoi legali che hanno definito l’aggressione di Yahoo “sconcertante”. La mossa del motore di ricerca si materializza in un momento storico delicato per Facebook: il popolare social network pare sia prossimo al debutto in Borsa.

DOVE SI SVOLGE LA CONTESA?

L’azione legale è stata depositata all’United States District Court a San Josè, in California. Una curiosità: sia Facebook che Yahoo hanno i loro quartier generali nell’area di San Francisco, l’uno dista dall’altro appena 16 chilometri.