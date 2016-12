Perché "paccata" è la parola della settimana?

- Le discussioni sulla riforma del lavoro vanno avanti e il Ministro del Welfare, Elsa Fornero, fa la voce grossa con i sindacati usando parole molto lontane dal classico gergo istituzionale. La Fornero, infatti, ha affermato che il Governo non è disponibile a mettere a disposizione “una paccata di miliardi” per finanziare gli ammortizzatori sociali di fronte a un sindacato che dice “no”. Subito è rimbalzato il tam tam sui social network, primo tra tutti Twitter, in cui la maggior parte degli utenti, nonché dei cittadini italiani, hanno manifestato tutta la loro sorpresa per un linguaggio tanto gergale quanto inaspettato per un ministro che, solo alcuni mesi fa, si era fatta notare per le lacrime versate sulla riforma delle pensioni. Non sono mancate neanche le reazioni delle altre parti in causa. Emma Marcegaglia, Presidente di Confindustria, ha risposto: “Per noi solo paccate” salvo poi precisare che si trattava di una battuta.

A che punto è la riforma?

Il lavoro è tra le priorità del Governo che sta continuando a consultare le parti sociali. Il ministro Fornero ha incontrato il 14 marzo i leader di Cgil, Cisl, Uil, Ugl. Il ministro si è detto ottimista: “Penso che si possa raggiungere un accordo entro il 23 marzo” ha dichiarato al termine dell’incontro con le parti sociali. Il rifiuto dei sindacati, secondo il ministro, sarebbe davvero incomprensibile poiché la riforma a cui l’esecutivo sta lavorando è veramente valida. Il prossimo incontro del Governo con le parti interessate è stato fissato dal presidente Monti per martedì 20 marzo.



Quali sono le prime proposte presentate dall’esecutivo?

Elsa Fornero ha affermato che il Governo è pronto a presentare proposte sul blocco complessivo della riforma del mercato del lavoro articolata in cinque punti: “ordinamento dei contratti, sistema degli ammortizzatori sociali, flessibilità in uscita, politiche attive e servizi per il lavoro”. La prima emergenza sembra essere quella dei sussidi di disoccupazione e mobilità. La nuova indennità per i disoccupati sarà una sorta di assicurazione sociale per l’impiego che sostituirà le tutele attuali, compresa la mobilità. Si prevede, per tale indennità, un tetto massimo di 1.119 euro lordi. I nuovi ammortizzatori sociali, però, potrebbero arrivare nel 2017 invece che nel 2013-2015 come previsto in precedenza. Per quanto riguarda il reperimento delle risorse, il ministro Fornero ha spiegato che deriveranno da “capitoli di spesa che possono essere ridotti e capitoli di entrata che possono essere adattati”. Un altro punto importante all’ordine del giorno è quello riguardante i contratti, la volontà è quella di creare un contratto unico che preveda l’entrata nel mondo del lavoro con l’apprendistato. Si dovrebbe prevedere, inoltre, una relativa e maggiore facilità di uscita, dunque una revisione dell’art.18, secondo quanto ipotizzato da molti.



Che cosa ne pensano le parti coinvolte?

I sindacati non sembrano essere sulla stessa linea del Governo. Dopo una prima apertura avvenuta a inizio settimana, venerdì Susana Camusso, a capo della Cgil, ha fatto marcia indietro affermando che le proposte fatte fino ad ora non hanno convinto il sindacato. Raffaele Bonanni, della Cisl, chiede responsabilità al Governo minacciando di lasciare il tavolo. Pier Luigi Bersani, segretario del Pd, appare, invece, fiducioso: “ Nelle ultime ore c’è qualche spiraglio positivo”. Dal lato degli industriali Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, sostiene che anticipare la riforma rappresenta un problema perché le imprese si apprestano a “gestire ristrutturazioni complesse” nel periodo a venire. Critico anche Marco Venturi, presidente di Rete Imprese secondo il quale “l’aggravio dei costi previsto dalla riforma del lavoro presentata dal governo è inaccettabile per le imprese. Se non ci saranno modifiche sostanziali, non firmeremo l’accordo”.