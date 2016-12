QUAL E' L'ALLARME LANCIATO DAL GARANTE PER LA PRIVACY?

L'Autoirtà Garante per la privacy è stata categorica: "Finora, noi potevamo assicurare alle imprese e alle persone giuridiche un alto livello di protezione. Oggi tutto questo non è più possibile". "E' proprio dello Stato non democratico pensare che i propri cittadini siano tutti possibili violatori delle leggi" ha affermato il Garante. "In uno Stato democratico il cittadino ha il diritto di essere rispettato fino a che non violi le leggi, non di essere un sospettato a priori".

PERCHE' IL GARANTE HA CRITICATO I METODI CONTRO L'EVASIONE?

"Comprendiamo la richiesta sempre più massiccia da parte delle strutture pubbliche che combattono la lotta all'evasione di poter accedere ai dati personali. Dobbiamo però essere consapevoli che siamo in presenza di strappi forti allo Stato di diritto e al concetto di cittadino che ne è la radice". Un'allarme in piena regola quello lanciato da Francesco Pizzetti, Garante per la privacy, che spiega così le motivazioni della sua preoccupazione: "E' stato un errore la scelta di ridurre l'applicabilità del codice per la privacy contenuta nel 'decreto Sviluppo' e nel 'Salva Italia'".

QUAL E' STATA L'ATTACCO FORMULATO DALLA CORTE DEI CONTI?

"Ci avviamo verso una pressione fiscale superiore al 45%, un livello che ha pochi confronti nel mondo". Questo l'attacco di Luigi Giampaolino, il presidente della Corte dei Conti, che ha parlato di "un'elevata pressione fiscale" del nostro Paese e di "una distribuzione del prelievo che penalizza i fattori produttivi rispetto alla tassazione dei consumi e dei patrimoni, una dimensione dell'evasione fiscale che colloca il nostro paese ai vertici delle graduatorie europee".

