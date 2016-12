Perchè gli ex parlamentari sostengono di essere "discriminati"?

- L'appello della Casta scatena le polemiche. Non c'è giorno che non si parli dei privilegi dei parlamentari tanto che ormai sembra non essere più una notizia. Questa volta si discute della denuncia fatta da alcuni ex parlamentari che sostengono di essere discriminati nel loro essere lavoratori. Il problema? Alcuni di loro dichiarano di non essere stati reintegrati al vecchio posto di lavoro una volta esaurito il mandato parlamentare. Ma non solo, un'associazione di ex parlamentari detentori di vitalizi d'oro ha scritto una lettera-appelo ai colleghi per sollevare l'attenzione sull' "insidiosa campagna mediatica che ha attaccato la politica con il pretesto dei costi impropri", problema inesistente a detta loro, e per chiedere un obolo di 15 euro al mese per sostenere l'associazione.

Perchè si parla di privilegi della Casta?

Dall'uscita del libro di Rizzo e Stella "La Casta" la polemica non si è mai smorzata. Ogni giorno si parla di privilegi per i parlamentari, prerogative riservate alla schiera di politici, ex onorevoli e talvolta anche ai loro amici, cose inconcepibili per i comuni mortali. Il ristorante del Parlamento a prezzi stracciati, stipendi e vitalizi d'oro, rimborsi per i portaborse (peccato li assumessero in nero), mutui agevolati all'1,57%, quando il tasso medio per un cittadino italiano è del 4,5-6%, e così via. La lista è davvero lunga. Ma ciò che fa discutere è la loro irremovibilità nel cambiare la situazione. Ogni volta che si tenta di diminuire i loro privilegi si oppongono, e ovviamente le proposte di legge non passano. Ma quale dipendente potrebbe mai opporsi alla decisione del proprio datore di lavoro?

I parlamentari denunciano il mancato reintegro sul posto di lavoro. Perchè fa discutere?

L'articolo 18, un miraggio per la maggioranza dei lavoratori italiani, questa volta viene tirato in ballo come diritto imprescindibile per gli ex parlamentari. La denuncia, di Silvano Moffa, presidente della Commissione lavoro, riguarda il mancato reintegro al vecchio posto di lavoro al termine del mandato. Secondo la legge italiana è possibile prendere fino a 2 anni e mezzo di aspettativa per svolgere incarichi pubblici, mantenendo il posto di lavoro. Ma ad alcuni di loro questo diritto è stato negato. Quasi nessun cittadino ha difeso gli ex parlamentari. Il commento più comune, o meglio il più educato, è stato: "Ma come ci dicono di fare i sacrifici e che il posto fisso non è importante, e loro fanno fuoco e fiamme se glielo tolgono?"

Perchè alcuni ex onorevoli parlano di "caccia alle streghe"?

Un altro caso ha aizzato le polemiche in questi giorni. Una lettera-appello inviata a numerosi colleghi e scritta da alcuni ex onorevoli, fondatori di un'associazione di ex parlamentari, lamenta la "caccia alle streghe" perpetrata nei loro confronti. A detta di Antonio Faloni, Gerardo Bianchi, Maurizio Eufemi e Renzo Patria "un'insidiosa campagna mediatica ha attaccato, con il pretesto dei costi impropri della politica, le nostre condizioni di parlamentari". Parlano di presunti privilegi inesistenti, di polemiche sterili e senza fondamento. Franca Rame, ex parlamentare e attrice di teatro, non appena ricevuta la lettera ne ha portato alla luce il contenuto e ha schernito i quattro parlamentari sul suo blog del Fattoquotidiano.it. La Rame si è infastidita per il tentativo di sminuire le polemiche anti-Casta, "che hanno tutte le ragioni di esistere perchè i privilegi sono reali e non presunti", ma soprattutto dalla "questua" richiesta dai firmatari dell'appello, 15 euro al mese per sostenere l'associazione. Un'associazione composta da politici con vitalizi d'oro che cerca sostegno finanziario e nuovi adepti.