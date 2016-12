Diario della crisi - La Grecia è qui

Schiacciato come un hamburgher fra i debiti accumulati per laurearsi e una pira di curriculum spediti ai quattro angoli del paese, David Rowe (24 anni) decise, nel 2009 , di battere le strade di Londra indossando un cartello in cui offriva "in prova". Rowe è stato fortunato. Poche ore dopo che aveva iniziato a battere i marciapiedi di Londra, Gavin Walker, un cacciatore di teste della ditta "Parkhouse Bell" ha apprezzato l’idea e ha deciso di intervistarlo e poi di assumerlo.

In Italia un filmaker disoccupato (Pietro Mereu) ha ripetuto l’esperimento e, accompagnato dalla camera di un collega (Luca Merloni), ha attraversato l’Italia con al collo il cartello "disoccupato in affitto", registrando un viaggio commovente e a tratti comico nel vissuto della disoccupazione.

"Lei potrebbe assumermi ?" chiede Pietro a una donna che risponde "No, siamo messi male. Non ho neanche io il lavoro....."

Pietro incontra pure la croccante Paola Saluzzi che lo gela.

Pietro: "La signora Saluzzi potrebbe assumermi?"

Saluzzi : "La posso assumere ? Vorrei, ma dovrei avere una società per assumerla".

Pietro: "Ma non lavora a Sky lei ?"

Saluzzi (professionale) : "Sì ma io non assumo"

Pietro: "Ma lei può mettere una buona parola per me"

Saluzzi: "Una buona parola... lei che professione fa?"

Pietro : "Io ho fatto anche l’autore televisivo".

A questo punto Paola Saluzzi prende il comando della conversazione e la 'guida' come in un talk trasformando il povero Pietro in un 'intervistato' : "Comunque l'idea è molto buona. Non è un'idea così facile o carnevalesca da portare in giro no? C'è più amarezza e c'è più grigio di quanto non possiamo immaginare no?"

Pietro : "E’ otto mesi che non lavoro..."

"Eh sì... è dura!" Conclude Saluzzi. Pubblicità. Ritornato (senza aver trovato lavoro) in Sardegna, Pietro ha trovato una situazione che sta diventando ancora più dura che in Italia. Gli ho chiesto di raccontarla con una lettera.

Nella pagina successiva la lettera integrale di Pietro Mereu