Perché lo swap fa tirare un sospiro di sollievo alla Grecia?

18:56

- Aderendo al cosiddetto swap del debito, i creditori privati della Grecia - ovvero banche e assicurazioni - hanno scambiato i titoli greci che avevano in portafoglio con altri titoli a più lunga scadenza e con un rendimento più basso, accettando di fatto una perdita del 74% rispetto all'attuale valore. L'alta partecipazione al programma di swap - oltre l'85% - da parte dei creditori privati era il presupposto per il versamento degli aiuti finanziari di Europa e Fondo monetario, senza i quali la Grecia rischiava di dichiarare default, ovvero di disonorare totalmente i propri debiti, il 20 di marzo.Osservatori e analisti sono concordi nel dire che lo swap, e probabilmente l'intero piano di salvataggio da 130 miliardi di euro, non risolveranno i problemi della Grecia nel lungo termine.Fondo monetario internazionale e Unione europea hanno imposto dure condizioni per il versamento del pacchetto di aiuti. I tagli alla spesa e al bilancio si abbattono su un'economia flagellata da 5 anni di recessione, incapace di sostenere un debito pubblico che resta elevatissimo nonostante la ristrutturazione.