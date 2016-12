Perché si torna a parlare di concerti e sicurezza?

TORNA ALL'INDICE DI PUNTO E A CAPO

Laura Pausini, appreso del dramma, ha scritto un post su Facebook esprimendo tutto il suo cordoglio: "Il nostro lutto è totale. E devastante. Ciao Matteo...". Con queste struggenti parole la cantante ha cercato di commentare quando accaduto, annunciando poi la sospensione del suo tour per due settimane: "Scrivere queste parole per me è davvero molto difficile e doloroso, mi trovo in uno stato di confusione e fragilità molto forti. Questa notte il nostro amico e compagno di viaggio Matteo Armellini ha perso la vita a Reggio Calabria”.“Matteo era un rigger”, così lo ha definito la cantante. Cosa significa questo termine? Un particolare tipo di operaio che è specializzato nella manutenzione e nell’allestimento dei concerti.Negli Stati Uniti nell’agosto scorso il vento ha fatto cadere le strutture di un palco allestito per un concerto country a Indianapolis: sono morti in cinque. Nel 2009 a Marsiglia teatro di una tragedia era stato invece il palco del concerto di Madonna: crollò una gru e di conseguenza il palco, provocando la morte di due persone.