foto Dal Web

15:55

- Oltre 25 miliardi di download dall'App Store, il negozio virtuale di Apple dedicato appunto alle applicazioni. Il colosso di Cupertino ha annunciato di avere superato il traguardo due giorni prima della presentazione del nuovo iPad 3, in arrivo oggi. E tra queste nelle top 25 gratuite per iPhone spicca: lae l'app della categoriain classifica. Il sito d'informazioneè tra le applicazioni disponibili in Italia più scaricate da quando esiste lo store. E' al 24mo posto, unica app dedicata alle notizie in classifica, con oltre 860.000 download per Iphone e quasi 210.000 per Ipad.Solo colossi news come Cnn, NY Times e UsaToday hanno la propria applicazione nei primi 25 posti. TgCom24 è in vetta alle classifiche anche nelle altre piattaforme mobili: 464.000 download su Android, 26.000 su Bada, 13.000 su BlackBerry, 37.000 su Windows Phone. In totale, TgCom24 ha superato i 1.610.000 download.