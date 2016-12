A "Jazz Meeting" Claudia Cantisani

foto Dal Web 13:06 - Nel variegato mondo della musica italiana non sempre è facile mantenere caratteristiche come originalità e personalità. Non è così per Claudia Cantisani gradita ospite questa settimana a "Jazz Meeting" che ha recentemente pubblicato un Ep su Itunes che si intitola "Claudia Cantisani" con cinque gustose canzoni, dove la cantautrice mette in luce grande originalità e freschezza, suonando tra l'altro anche la melodica. - Nel variegato mondo della musica italiana non sempre è facile mantenere caratteristiche come originalità e personalità. Non è così pergradita ospite questa settimana a "" che ha recentemente pubblicato un Ep su Itunes che si intitola "Claudia Cantisani" con cinque gustose canzoni, dove la cantautrice mette in luce grande originalità e freschezza, suonando tra l'altro anche la melodica.

Claudia Cantisani diplomata in canto lirico al conservatorio di Potenza e al "Cet" di Mogol; ha partecipato al festival di Castrocaro nel 2007 ed ha vinto il concorso per nuovi talenti "Demo" su Rai radio 1 nel 2006. Sembra comunque essere il sentimento il denominatore comune del disco come la stessa Claudia ci conferma. "Sì - dice Claudia -, fin dalla prima canzone "Ma Perché" questa e la cosa che emerge. Amo l'aspetto superficiale della vita, la quotidianità fatta di serate con gli amici e tutte le esperienze che vivo e di cui parlo, ma cerco anche di esplorare i sentimenti; "Ma Perché" in particolare è dedicata a un mio amico".



Nel tuo Ep sentimento ed ironia vanno di pari passo...

Sì, dal momento che in "Dinner Time" c'è ad esempio un accostamento con il cibo, in un brano che non a caso mi è stato commissionato lo scorso anno, come sigla iniziale di "Casa Sanremo". Nel disco c'è anche una canzone come "Sarà" scritta con Felice del Vecchio che si è lasciato ispirare dalle ballate di Ray Charles dal soul e dal blues, mentre il testo è dedicato alla mia nipotina, nata da pochissimo tempo.



Cosa c'è nel futuro musicale di Claudia Cantisani?

A me piacerebbe andare nella direzione del swing di Sergio Caputo di "Un Sabato Italiano" che raccoglie tutto l'aspetto "leggero" della vita: testi ironici ma che hanno consapevolezza; mi ispiro moltissimo al mondo di questo cantante. La ricerca non deve però sminuire l'attenzione verso un sentimento come l'amore. Ne "La storia di Egidio" ad esempio si parla di quotidianità e di un amore che Egidio, protagonista della canzone, non riesce a comunicare alla donna che ama.



Ci permettiamo di aggiungere: un brano che meriterebbe di scalare le classifiche.

Giancarlo Bastianelli