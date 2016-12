Perché Milan-Juve ha fatto discutere così tanto?

Tutti invocano la moviola. Sarà vero?

Nella stagione in corso è stato effettuato un esame dall' Osservatorio sugli Errori Arbitrali nel Calcio, condotto dal marchio Virtualclass in collaborazione con Adiconsum: nelle prime 25 giornate i 29 arbitri impegnati nelle 247 partite disputate hanno commesso 142 errori gravi in situazione da gol/non gol. Così sarebbero stati virtualmente alterati i risultati di 114 partite (46% del totale contro il 41% dell'anno scorso). Spostati 142 punti di classifica, equivalenti a 5,2 a giornata calcistica (contro i 4,3 dell'anno scorso).A parole sì, soprattutto quando si è convinti di aver subito un torto (salvo far orecchie da mercante quando l’ingiustizia è favore nostro, ndr). Dalle parole ai fatti però ce ne corre.Davanti a telecamere e taccuine il presidente della Fifa Blatter si dice favorevole alla tecnologia, compiendo un repentino dietrofront rispetto alle sue posizioni precedenti. Chi non invece pare non sentirci è il numero uno della Uefa, Michel Platini. "Niente calcio da playstation" è il motto di Le Roi che spinge per gli "arbitri di porta".Sì ma questa opzione è scartata da tutti. Si preferisce così aggiungere telecamere e sensori a un campo di calcio dove ci sono cameramen dietro e sopra le porte, a bordo campo, tra le due panchine e anche appese a un filo sopra il terreno verde. Oltre a quelle fisse in tribuna. L'eventuale nuovo sistema hi-tech segnalerebbe con un fischio l'avvenuta rete.Siamo seri: la moviola servirebbe senza ombra di dubbio per episodi come quello di sabato a San Siro. Ma un fuorigioco di centimetri o un calcio di rigore può essere sempre chiarito dalla tv? Quante volte oggi la stessa azione vista e rivista in tv non consente di fugare i dubbi?