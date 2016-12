Chi sono i trionfatori degli Oscar 2012?

foto Ap/Lapresse

20:42

- Sono i francesi, che con “The Artist” hanno vinto cinque statutette tra cui quelle di miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista. Mai la Francia aveva vinto così tanto. Inoltre “Hugo Cabret”, vincitore di altre cinque statuette, è ambientato proprio in Francia, nella Parigi di inizio anni ’30, ed è un omaggio al genio cinematografico francese. E anche “Midnight in Paris” di Woody Allen, vincitore della statuetta per la sceneggiatuta originale, rievoca le atmosfere della Ville Lumière…