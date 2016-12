Perché i beni ecclesiastici erano esenti?

La Chiesa Cattolica è stata per anni esentata dal pagamento di alcune tasse per via degli effetti dei Patti Lateranensi siglati da Mussolini nel 1929. Questo trattato internazionale era composto da tre diversi documenti: il Trattato del Laterano, che riconosceva la nascita dello Stato Pontificio Città del Vaticano e l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede. Il Concordato, che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il governo. La Convenzione finanziaria, che regolava i rapporti economici tra Vaticano e Regno d'Italia sancendone l'esenzione fiscale per alcune attività. Questa convenzione fu un atto risarcitorio nei confronti delle spoliazioni subite dalla Chiesa durante l'occupazione di Roma nel 1870.

Perchè non poteva essere abolita la convenzione finanziaria?

La Convenzione, facendo parte di un trattato internazionale, non segue lo stesso iter referendario dell'abolizione delle leggi. Essendo un accordo firmato consensualmente tra due nazioni sovrane, per abrogarlo occorre l'accordo di entrambi gli Stati coinvolti. Solo nel 2011 la Chiesa si è detta disponibile a modificare l'accordo e a pagare l'Imu sui suoi immobili commerciali, vista la pesante crisi economica italiana.

Perché pagheranno l'Imu solo i beni commerciali?

Il governo Monti ha deciso che il Vaticano continuerà ad avere l'esenzione Imu per tutti gli immobili finalizzati esclusivamente ad attività umanitarie e non profittevoli, mentre tutti gli altri saranno soggetti al pagamento dell'imposta.