Il disordine delle cose: "Salite sulla giostra"

Confezione elegante, foto mozzafiato e tanta musica da ascoltare con attenzione. Il disordine delle cose presenta a Space Scout "La Giostra". L'album è stato registrato in Islanda nello studio e con l'ingegnerizzazione del manager/fonico dei Sigur Ros e con la partecipazione eccezionale delle Amiina, la sezione d'archi della band islandese.

Come mai siete andati fino in Islanda a pochi chilometri da Rejkjavik a registrare il disco?

Nelle nostre intenzioni questo disco vorrebbe unire il più autentico cantautorato italiano, di lunga tradizione, con sonorità ed estetiche ispirate dal rock e dal post rock nord europeo. I Sigur Ros in un certo senso sono capostipite di un genere che ci appartiene sempre di più da un punto di vista strumentale. Durante la preproduzione del disco è nata la necessità di unire quindi strumenti come l’harmonium, i metallofoni, archi, fiati e corni agli arrangiamenti e da qui la necessità di trovare uno studio con la strumentazione necessaria. Il sundlaugin studio, la sala di preproduzione dei sigur ros, ci è sembrato il posto ideale e, devo dire, è stata un’ottima scelta. L’Islanda, poi, come terra è un posto incredibile, la sua bellezza è difficile da descrivere e per questo ci è sembrato il posto ideale per registrare questo disco. Qui è anche nata la collaborazione con le Amiina, quartetto d’archi islandese molto noto, che sicuramente ha impreziosito il nostro disco.



Perché avete scelto come titolo "La Giostra"?

"La Giostra" è il brano, contenuto nel disco, da cui tutto questo percorso di ricerca e perfezionamento è partito. Ci è sembrato giusto tributarle il disco. E' anche una metafora di tanti momenti della vita che raccontiamo nell’album, ma non solo. La nomadicità dei giostrai è simile alla messa in produzione di una tournée come certe immagini circensi che la giostra rievoca descrivono bene l’atteggiamento dell’artista di colorare la propria vita per renderla interessante, curiosa, d’attrazione. Qualcuno diceva che raccontarsi in arte è il più grande pettegolezzo su se stessi, in un certo senso la giostra è anche questo; concetto che viene sviluppato anche in un altro brano del disco: marionette.



Da dove è nata l'esigenza di fondare una vostra etichetta?

Siamo una band profondamente indipendente, nelle nostre scelte. Non senza errori cerchiamo di costruirci da soli il nostro percorso. In questo senso la scelta di fondare un’etichetta è l’emblema della strada che stiamo seguendo. Questo disco è artisticamente prodotto solo con le nostre forze e speriamo, con molta umiltà, di esserci avvicinati all’obiettivo di scrivere un disco importante per la scena musicale nazionale.



Il vostro booklet è elegante con foto dell'Islanda mozzafiato, come è nato questo progetto di packaging?

Crediamo profondamente nel disco in quanto oggetto. E' una cosa che si sta perdendo sempre di più, ma noi speriamo che si possa recuperare la bellezza di stringere in mano un disco appena acquistato. Per questo usiamo tutta la cura che è in nostro potere anche nell’ideazione del packaging. Già nel il primo disco il packaging aveva ricoperto un ruolo importante. Le foto sono scatti che abbiamo fatto nelle brevi pause tra una sessione di registrazione e un’altra in Islanda. E' davvero una terra talmente bella che è facilissimo fotografarla, includerle nel booklet è stata poi una scelta quasi obbligata.



Andrete in tour prossimamente?

Il concerto è per noi l’habitat naturale in cui concretizzare la nostra musica. Abbiamo preparato uno spettacolo che è molto vicino alle sonorità ed ai colori del disco. Abbiamo sempre avuto un pubblico molto intelligente e attento e questa cosa ci fa un enorme piacere. E' per questo motivo che non ci allontaneremo da certe scelte della prima tournée, come i momenti squisitamente strumentali. Sul nostro sito (ildisordinedellecose.it) potete vedere tutte le date che ci porteranno in giro per l’Italia, da Milano a Palermo, fino ai primi di maggio.



Cosa dovranno aspettarsi i vostri fan?

Sicuramente il nuovo spettacolo è molto articolato con la presenza di nuovi strumenti, come glockenspiel, e molti cambi di palco. È uno spettacolo che indubbiamente guadagnerà identità concerto dopo concerto.

Andrea Conti