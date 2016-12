Perché sono stati messi online i redditi dei ministri?

foto Ap/Lapresse Correlati Tutte le dichiarazioni dei redditi dei ministri

10:42

- In nome della trasparenza. La politica ultimamente naviga in acque piuttosto agitate dal malcontento di una popolazione costretta a sacrifici economici per far fronte a un grave periodo di crisi e l’antipolitica è sempre più forte. Per questo il presidente Mario Monti ha pensato bene di dare un segnale forte al popolo italiano per poter finalmente fugare tutti i sospetti di conflitto di interessi per i membri dell’esecutivo. Sono stati messi in rete, quindi, i redditi dichiarati dai ministri nel 2011, quando ancora non erano al governo, in modo che i cittadini possano fare un raffronto con quanto, invece, essi percepiranno in virtù della loro nuova carica.