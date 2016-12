foto Ansa Correlati Roma, scandalo all'Umberto I

10:57

- Perché una donna di 59 anni è stata trovata legata alla barella con delle lenzuola, priva di nutrizione in attesa del ricovero, dopo essere finita in coma quattro giorni prima per un trauma cranico. La scoperta è stata fatta durante un’ispezione dei senatori Marino (Pd) e Gramazio (Pdl).