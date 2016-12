Diario della crisi - Prostituta per amore

- Castelfranco Veneto. Un giardino pubblico semideserto all’ora di pranzo. Lei nasconde le lacrime dietro gli occhiali da sole, lui non le stacca gli occhi di dosso. Camminano mano nella mano, come quando si sono sposati nel 2008, prima che la “crisi percepita” li travolgesse, prima che lui cercasse di togliersi la vita e prima che lei decidesse di rischiare la sua, sui marciapiedi del Veneto per strappare il marito alla morte.

Sembra il remake neorealista di “Le onde del destino” di Lars von Trier, è invece una delle tante storie prodotte dalla recessione più spietata e più negata dell’Italia del dopoguerra . “Ho perso il lavoro due anni fa, all'inizio della crisi”, racconta Paolo,“ Sono uno specialista nel cartongesso. Le imprese con cui lavoravo hanno lasciato a casa noi artigiani e si son tenute i loro operai. Faccio questo lavoro da 30 anni e penso di essere bravo, ma ho dovuto chiudere la partita Iva e oggi nessuno assume uno di 44 anni. Dicono che costo troppo. Che vogliono solo apprendisti”.

Sette mesi dopo essere uscito dalla “monotonia” e aver assaggiato ogni giorno il piacere “mobile” di ricevere una porta in faccia, Paolo decide di farla finita. “Quando ha dei pensieri“ racconta Chiara, la moglie, “di solito mi dice ‘vado giù in garage a sfogarmi un po’, a giocare a freccette o a trafficare intorno alla macchina, ma un giorno non lo vedo più tornare. Scendo giù e trovo il garage chiuso. Guardo dal buco della serratura e vedo una sagoma nera. Apro – per fortuna non era chiuso a chiave – e vedo questo qua impicca' ... Prendo una scala e una forbice – i suoi attrezzi – taglio la corda e lo faccio cader giù e gli urlo : ‘ma te pensi cosa stai facendo ? E lui mi fa : ‘a cosa servo? Non son buono a mantenere la mia famiglia. Non son buono a trovare un lavoro. A niente’”.

“Abbiam provato a chiedere aiuto alla Caritas- racconta Paolo- ma tutto quello che ci ha dato e' stato un po' pasta una volta alla settimana”. Chiara , dopo il primo episodio sventa un secondo tentativo di suicidio – con i gas di scarico dell’auto – ma vede precipitare anche la sua situazione fisica . Sottoposta a una cura reumatologica, deve prendere 9 pastiglie al giorno e quindi ha bisogno di un’alimentazione normale che le razioni della Caritas - un litro di latte alla settimana, quattro chili di pasta, una scatola di tonno - non possono garantirle. “Ho cercato qualsiasi lavoro – dice - tramite agenzie o uffici di colloca-mento, ma gli unici che ho trovato , in nero o con contratti di tre mesi, li ho trovati solo tramite conoscenti . Il problema é che mi gò 37 anni , anca mi non son piu' apprendista”.

L’8 febbraio del 2010, quando le tagliano il gas e non può più neanche cucinare , Chiara decide di scendere in strada. Lo fa per la prima volta la sera del 10, dicendo al marito che ha trovato un impiego in nero come badante, per un lavoro di assistenza notturna. Dopo un mese e mezzo Paolo viene chiamato in questura e lì apprende tre notizie che potrebbero atterrare un pugile e cioè :

1) che la moglie è stata rapinata un mese prima da uno sconosciuto che le ha puntato una pistola in faccia

2) che il gentiluomo , che lei ha denunciato, era riapparso un mese dopo nella stessa zona in cui lei lavora

3) che quella zona è un marciapiede. Dico : “Sua moglie deve volerle molto bene” e Paolo risponde,“Anche troppo. Troppo per quello che mi merito. Vorrei solamente trovare un’ occupazione per riportarla a casa”

d-“Quanto tempo e' durata questa attività?”

r-“Dura tutt'ora. Se lei non facesse questo lavoro saremmo in mezzo a una strada, perché non potremmo pagare neppure una parte dell’affitto e non avremmo da mangiare”. “All’inizio ho provato più imbarazzo che paura - racconta Chiara – molti clienti mi dicono: ’non sei una che va bene per questo lavoro. Si vede che non è la tua professione. Ma io continuo a farlo, sperando ogni sera di tornare con 30 euro. Se ci tolgono pure la casa siamo finiti. So che è pericoloso. Ci sono le malattie e i delinquenti di oggi, che sono sempre peggio. Ogni sera che esco vedo Paolo che piange e io non so se tornerò, ma all’inizio pensavo di farlo solo per due o tre mesi ,il tempo che lui trovasse un lavoro, e invece non è cambiato nulla”. Le unghie di Chiara , dipinte di un viola pesante - sensuale per dovere- contrastano con le mani inaridite dal freddo e con lacrime che segano una bellissima faccia onesta , che ha attraversato indenne molti inferni.

d-“Vi amate ancora?”

r-“Per lui – risponde Chiara – Farò di tutto e di piu'. Sino alla morte. Sento di donne che lasciano il marito quando ci sono questi problemi e le capisco e non e' da me far sta professione, ma l'ho scelta perche' la nostra condizione e' tragica.”

In un paese in cui un deputato, l’on.Stracquadanio, ha pubblicamente ’sdoganato’ chi si è venduto per fare carriera in politica, questa storia mostra che a volte è più facile trovare un santo su un marciapiede che fra gli scranni delle istituzioni. Stasera come ogni sera, Chiara scenderà in strada per evitare che il suo Paolo attacchi un’altra volta una corda al soffitto. Forse una piccola parte dei rimborsi elettorali intascati dal sig. Lusi potrebbe salvarli entrambi.