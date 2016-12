12:28

- Il governo “all’unanimità e con rammarico” ha deciso di non sottoscrivere la garanzia che avrebbe permesso la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020. Il premier ha spiegato che: “Non esistono le condizioni per procedere e che non sarebbe stato responsabile correre rischi.” Queste le parole usate per spegnere il sogno olimpico di Roma, a meno di 24 ore dal termine per la candidatura. Il governo, si legge nel comunicato di palazzo Chigi, ha esaminato il progetto con grande attenzione ma non se la sente di mettere a rischio i soldi dei contribuenti. Una scelta all’insegna della prudenza, insomma, in un momento in cui “E’ prematuro sganciare la cintura di sicurezza.”Su un totale di 42 strutture necessarie a Roma ne esistono già 33, e sono quelle più importanti, come lo stadio Olimpico e il palazzetto dello sport dell’Eur. Questo era un punto a favore della candidatura. Ciò nonostante lo sforzo economico resta imponente. Da realizzare restavano i 18mila posti letto per il villaggio olimpico, in zona Tor di Quinto. Secondo la commissione economica, voluta dal governo Berlusconi proprio per valutare la sostenibilità dell’olimpiade, il nostro paese avrebbe dovuto sborsare in tutto una decina di miliardi di euro. Secondo Monti troppi soldi.A pesare sulla decisione di Monti certamente anche i colloqui, avuti nei giorni scorsi, con il premier britannico Cameron. Quattro chiacchiere sulle olimpiadi di quest’anno a Londra, che costeranno all’erario esattamente il doppio di quanto era stato messo in preventivo. Per non parlare del caso greco: il collasso economico del paese viene considerato una conseguenza anche delle spese faraoniche sostenute dal governo per i giochi di otto anni fa. Passando al “made in Italy” abbiamo i mondiali di nuoto di Roma 2009. I costi previsti per la realizzazione delle strutture sono lievitati al punto da costringere all’interruzione dei lavori. Tutti casi di scuola che sembrano insegnare che, in definitiva, si finisce per sforare sempre i preventivi.“Rispetto le decisioni del premier ma non le condivido.” Questa la nota che esce dal Campidoglio, dopo l’incontro con Monti di martedì. Ma il tono pacato del sindaco di Roma non deve ingannare. Alemanno si era battuto per concorrere a ospitare le olimpiadi e il suo stato d’animo è ben diverso. Delusione e ira filtrano in un’intervista: “Non si capisce quale sia il piano di sviluppo del governo. Così non si scommette sul futuro dell’Italia”.Il presidente Gianni Petrucci h trovato una piccola consolazione soltanto nella valutazione, estremamente positiva, che Monti ha espresso nei confronti del progetto messo a punto dal Coni. “Non ci possiamo rimproverare nulla, abbiamo fatto il possibile – ha detto Petrucci – rimane la ferita e l’amarezza per questa decisione. Sono convinto che in tempi di crisi si debba tagliare ma manche pensare a investimenti futuri, come sono le Olimpiadi”.