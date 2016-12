Apple sta per lanciare il nuovo iPad?

12:02

- La premessa è d’obbligo: stiamo parlando di rumors. In rete si fanno sempre più insistenti le voci dell’imminente lancio dell’iPad3, forse già a marzo. C’è chi azzarda una data: il 7.Macché. Come da prassi Cupertino non ha dato l’annuncio. Lo farà convocando una conferenza stampa. Dopo qualche giorno la tavoletta, già in produzione, sarà nei negozi. Sul web circolano foto di componenti tecnici, un altro buon indicatore dell’imminente uscita dell’aggiornamento di un prodotto della Mela è il progressivo esaurimento delle scorte della versione in commercio, l’iPad2. Questo fenomeno si è verificato ad esempio prima del lancio dell’iPad 2, avvenuto nel marzo del 2011, e più recentemente per il debutto degli attuali MacBook Pro, in commercio dallo scorso ottobre.L’iPad3 sarà più piccolo, più spesso, più veloce e con un display con una risoluzione migliore rispetto all’iPad2. Lo schermo passerebbe da 9,7 a 8 pollici, le immagini risulterebbero più definite grazie a un display Retina. Il processore “quad core” permetterà agli utenti di muoversi più velocemente tra le applicazioni.Cambia anche quella. L’iPad3 potrà usare la connessione LTE 4G (la velocità è di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.) Piccolo problema per l’Italia: la rete 4G non è ancora pronta ma i vari gestori italiani stanno iniziando a darsi da fare. Vodafone e Tim faranno dei test a partire dagli stadi di calcio.Apple molto probabilmente metterà in vendita l’iPad3 allo stesso prezzo dell’iPad2, quindi dai 400 ai 600 euro (dipende da memoria e tipo di connessione). Calerà sicuramente quello del prodotto in commercio attualmente.