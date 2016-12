Perché si parla di debacle del Pd?

11:58

- Malgrado secondo i sondaggi se si votasse oggi il Pd sarebbe il primo partito in Italia Bersani e & C. non se la ridono. Colpa della scoppola subita a Genova nelle primarie per la scelta del candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. E della impasse di fronte a cui si trovano i democratici dopo il flop ligure.L'outsider Marco Doria, appoggiato da Sinistra e Libertà di Vendola ha sbaragliato sia il sindaco uscente Marta Vincenzi che la senatrice Roberta Pinotti. Al Pd si rimprovera l’aver consentito ad entrambe di scendere in campo con una battaglia dai toni molto accessi.''Non c'è stato alcun disastro - sostiene Bersani - è chiaro che ci sono ammaccature e tensioni ma ora dobbiamo discutere e ricomporre le forze, trovare il programma e lavorare per vincere con Doria''. Di certo dopo Genova si è riaperto il dibattito sulle modalità e il funzionamento delle primarie.Da Napoli a Milano, fino a Genova, al Pd non riesce mai di vincerle nelle grandi città malgrado sia il principale partito della coalizione di centrosinistra. De Magistris a Napoli, Pisapia a Milano e ora Doria a Genova: a spuntarla è sempre il candidato appoggiato da Vendola. Quello che è accaduto in Liguria ha dell’assurdo perché il Pd presentandosi diviso ha fatto “vincere facile” l’outsider. Ora c’è chi nel partito chiede di riscrivere le regole: primarie di partito prima di quelle di coalizione in modo da presentarsi compatti e quindi con maggiori chance di vittoria.Se Genova è stata una debacle, Palermo rischia di essere un vero e proprio tsunami. I democratici, all'opposizione nel capoluogo siciliano dove negli ultimi anni ha governato il pidiellino Cammarata, si sono spaccati in quattro. Così le primarie, prima indette per il 26 febbraio, poi annullate e quindi fissate per il prossimo 4 marzo, si tradurranno in una resa dei conti interna al partito.La candidata ufficiale del Pd, scelta in realtà da Vendola e poi avallata da Bersani, è l'eurodeputata Rita Borsellino. La sosterrà anche Idv, che inizialmente aveva candidato l’ex sindaco Leoluca Orlando. Poi c’è Fabrizio Ferrandelli, già capogruppo di Idv al Comune di Palermo, silurato dai dipietristi ma appoggiato da quella parte del Pd che governa in Regione con Lombardo e che, magari al ballottaggio, abbraccerebbe il Terzo Polo. Poi ci sono i rottamatori , che candidano Davide Faraone, deputato regionale in rotta con i vertici del suo partito. Ma c’è spazio anche per Antonella Monastra, ex Pci, consigliere comunale.