Perché per Obama è un momento magico?

11:55

- Perché la fiducia degli americani nei confronti del presidente è ai massimi da due anni. il gradimento generale nei suoi confronti è salito al 50%, mai così alto dal maggio 2010, se si esclude il picco toccato nel maggio 2011 dopo l'enorme successo dell'uccisione di Osama Bin Laden.Il merito degli ultimi dati sull'andamento dell'economia, che indicano una ripresa in atto e un'occupazione che torna a crescere. Certo pesano anche le divisioni in campo repubblicano, con un partito ancora impegnato nella incertissima gara per le presidenziali condotta senza esclusione di colpi. Non a caso dal sondaggio del Nyt emerge come la maggioranza degli elettori interessati dalle primarie, ben il 62%, si dica insoddisfatto dei propri candidati.Perché a svolgere un ruolo determinante nella rinascita di Obama è stata certamente anche la First Lady Michelle, che non smette di stupire per le sue apparizioni televisive e non a sostegno della campagna elettorale del presidente. Un attivismo che, sempre secondo i sondaggi, la rendono persino più popolare dello stesso marito, con un gradimento tra gli americani che tocca il 66%.