Perché la Lega lancerà un nuovo sito web?

DA CHI E' STATA PRESA L'INIZIATIVA?

L'annuncio del lancio del nuovo sito internet (di cui fin'ora nessuno aveva sentito la mancanza) è stato fatto dall’eurodeputato leghista Mario Borghezio, il quale ha sottolineato che l’iniziativa è stata promossa dai Volontari Verdi in collaborazione con il consigliere comunale di Milano, Max Bastoni. Secondo i promotori, il portale sarà "uno spazio di libertà aperto alla collaborazione di tutti, uomini e donne delle forze dell'ordine ovviamente compresi, ai quali garantiremo l'anonimato".

A CHI SI E' ISPIRATA LA LEGA?

L'idea della Lega non è del tutto originale. Il Carroccio si è lasciato ispirare dal partito olandese Pvv, guidato dallo xenofobo Gert Wilders, che ha già dato vita a un sito del tutto analogo - meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl - che incita a denunciare gli immigrati dell'Europa dell'Est. Il successo dell'Olanda, dove in pochi giorni sul portale sarebbero pervenute 30mila segnalazioni, avrebbe convinto i leghisti della bontà della 'trovata'. Il commento di Borghezio è stato: “Anche da noi in Padania è assolutamente indispensabile un sito che dia la possibilità a tutti i cittadini di segnalare fatti e comportamenti di rilievo inerenti gli immigrati extracomunitari". L’iniziativa, secondo l'ottica leghista, sarebbe alla stregua di un portale web che invita a denunciare gli evasori fiscali.

QUALI REAZIONI HA SUSCITATO?

Come prevedibile, la proposta del Carroccio ha scatenato diverse polemiche. Pd e Idv vedono una pericoloso 'deriva xenofoba' del partito guidato da Bossi. Ma Borghezio ha replicato: “Non c’è nulla di xenofobo, fortunatamente siamo ancora in un Paese democratico e libero, nessuno può vietarci di aprire un sito”. La Commissione Europea ha condannato il sito del Pvv, ma non ha le competenze necessarie per farlo chiudere, dato che l'autorità spetta solo all'Olanda. Intanto, il 1 marzo gli immigrati hanno indetto uno sciopero - più che altro una mobilitazione di massa - per chiedere l'abrogazione della legge Bossi-Fini e la cittadinanza immediata ai bambini nati in Italia.

