"Sentenza storica, ma nessuno ci credeva"

foto Ansa 17:49 - Sentenza storica, adesso è il commento di tutti. Ma, trent’anni fa, quando iniziò la battaglia dei familiari delle vittime della Eternit, chi mai ci avrebbe creduto. Anzi, se ti permettevi di denunciare che si moriva di amianto venivi licenziato. - Sentenza storica, adesso è il commento di tutti. Ma, trent’anni fa, quando iniziò la battaglia dei familiari delle vittime della Eternit, chi mai ci avrebbe creduto. Anzi, se ti permettevi di denunciare che si moriva di amianto venivi licenziato.

E allora un grosso “grazie” a chi per oltre trent’anni, dal 1979 ad oggi, ha avuto la forza e il coraggio di intraprendere una lotta da Davide contro Golia. E “grazie” al pm Raffaele Guariniello che ci ha creduto fino in fondo e adesso dice – appena appresa la sentenza – “credevo di sognare”. Ma il commento più bello lo hanno fatto, ancora una volta, i parenti delle vittime: “A noi è bastato sentire la parola colpevoli verso i due imputati che in due anni e mezzo non hanno avuto nemmeno il coraggio di presentarsi nell’aula del processo”.

Beppe Gandolfo