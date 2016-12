Perché sportivi e artisti hanno scritto a Monti?

La lista dei nomi è troppo lunga per fornire qui un elenco completo. Tra gli sportivi, oltre ai due big già citati, ci sono anche campioni del calibro di Yuri Chechi, Fiona May e Josefa Idem. Tra i rappresentanti della cultura italiana, giusto per fare qualche nome, ci sono anche Tornatore, Morricone e Albertazzi.Entro il 15 febbraio le candidature dovranno pervenire al Comitato Olimpico internazionale, accompagnate necessariamente dalle "lettere di garanzia" del governo. Ecco il perché dell'appello a Monti.Doha (che si è già aggiudicata i Mondiali di calcio del 2022), Istanbul (che si candida senza successo dal 2000), Madrid (ci prova dal 2004), Tokyo (le ha ospitate nel '64) e BaKu (capitale dell'Azerbaijan, mai stata sede di grandi eventi sportivi).Torino 2006, ma stiamo parlando dell'edizione invernale. Altrimenti dobbiamo andare molto più indietro, a Roma 1960.Sì, un tentativo è stato fatto per l'edizione del 2004, quella del centenario. In quell'occasione Roma fu sconfitta da Atene. Stavolta Roma ha dovuto battere anche la concorrenza interna di Venezia.Il comitato organizzatore stima in 40 milioni la spesa per la presentazione della candidatura. Prematuro parlare di altre cifre. Ma proprio pensando a quelle c'è un bel pezzo di Italia che dice no a Roma 2020. Ricordando che la crisi greca partì proprio dagli sprechi di Atene 2004.