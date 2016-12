Perché Contador è stato squalificato?

Correlati Leggi anche Biciblog

- Il campione spagnolo è stato trovato positivo (in quantità infinitesimale) al clenbuterolo, sostanza non steroide ma con effetti anabolizzanti. Il ciclista sostiene di aver assunto il clenbuterolo a causa di una bistecca non controllata così in profondità. Il Tas, tribunale sportivo di ultimo grado e non appellabile, non gli ha creduto e gli ha inflitto la squalifica a partire dal Tour vinto nel 2010 (a cui risalgono le analisi) fino all’agosto di quest’anno. Salterà quindi i prossimi Giro, Tour e Olimpiadi e dovrà restituire anche i ricchi premi vinti.Il clenbuterolo è un beta2-antagonista adrenergico, un farmaco del tipo simpaticomimetico che produce una azione stimolante periferica sulla muscolatura liscia, una eccitazione della funzione cardiaca ed azioni di tipo metabolico ed endocrino. Tradotto vuol dire che è un farmaco che aiuta il ciclista a respirare meglio (è prescritto per i pazienti asmatici) quando è in sella, a bruciare più velocemente i grassi in eccesso (per questo è usatissimo tra gli appassionati non competitivi) e migliora rapidamente la qualità del tono muscolare (e qui iniziano i problemi anche nel settore del body-building). Insomma è un vero toccasana soprattutto a inizio stagione.In teoria non dovrebbe essere retroattiva. E’ che la burocrazia della giustizia sportiva nel ciclismo è vergognosamente lenta, appena di poco meglio della “normale” giustizia civile italiana. Così succede che, necessitando di due anni per avere una sentenza, il corridore nel frattempo se è un campione possa vincere delle corse, il cui albo d’oro dovrà essere poi riscritto. Michele Scarponi, ad esempio, è da qualche giorno il vincitore ufficiale del Giro d’Italia dell’anno scorso dominato da Contador. Questo è un vero problema per il ciclismo: quando finisce una corsa ormai non si è più certi che quella sarà la classifica definitiva, deprimendo irrimediabilmente il fascino della corsa.Qui la discussione è aperta da tempo. Si va dalla radiazione immediata a vita alla prima controanalisi positiva a una qualunque sostanza dopante, alla legalizzazione totale del doping e chi s’è visto, s’è visto. In mezzo una miriadi di posizioni. Nessuno ha ancora trovato una soluzione convincente.