QUAL E' STATA LA MICCIA CHE HA ACCESO LA POLEMICA?

"I giovani si abituino a non avere il posto fisso per tutta la vita". Questa la frase incriminata pronunciata a Matrix dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, che ha dato il là alla discussione. Rettifica compresa, il Monti pensiero è: alla monotonia di un lavoro sicuro è meglio preferire il cambiamento e accettare nuove sfide. "Il modello da seguire è quello danese". In una parola: flessibilità. E' questo il lavoro del domani, se non dell'oggi. Meglio arrendersi all'idea e abituarci.

COSA HA DICHIARATO IL MINISTRO CANCELLIERI?

Intervenuta a Tgcom24, Anna Maria Cancellieri, giusto per gettare benzina sul fuoco, aveva affermato: "Noi italiani siamo fermi al posto fisso nella stessa città, di fianco a mamma e papà". Sottolinendo, inoltre, che "noi italiani viviamo nella cultura del posto fisso, mentre il mondo sta cambiando, come avviene nei paesi emergenti". Oltre alla flessibilità, dunque, il governo dei tecnici ci impone anche la modilità. E sulla questione monotonia, il ministro dell'Interno ha aggiunto: "Monti ha voluto sdrammatizzare, la sua dichiarazione non è stato fatta per mancanza di rispetto verso nessuno". Ci mancherebbe.