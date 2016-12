Perchè la Lega è accusata di voler salvare la Casta?

15:57

- La Lega è stata la capofila nella pioggia di ricorsi contro il taglio dei vitalizi ai parlamentari. Dei 26 presentati giovedì alla Camera, 15 arrivano da deputati appartenenti alle fila del partito di Bossi. I ricorrenti si oppongono al provvedimento che ha visto svanire, a un passo dal traguardo, il miraggio del vitalizio. Un privilegio che sarà sostituito da una pensione percepita non più a 50 ma a 60-65 anni. A mettere la faccia in questa imbarazzante battaglia ci sono anche sette deputati del Pdl, tre dell’ex Ulivo e un ex Rifondazione Comunista.Quasi tutti i leghisti in prima linea per difendere i vitalizi erano in carica nel ’94 per una o due legislature. Solo uno di loro, Daniele Molgora, è un deputato attualmente in carica. Nella lista ci sono anche Elisabetta Castellazzi, Franca Valenti, Roberta Pizzicara, Diana Battaggia, Enrico Cavaliere, Oreste Rossi, Alberto Bosisio, Francesco Stroili, Edouard Ballaman, Flavio Bonafini, Fabio Padovan, Salvatore Bellomi, Roberto Asquini, Giulio Arrighini.“Quella dello scorso giovedì è stata solo una pre-camera di consiglio – ha spiegato Giuseppe Consolo, presidente del Consiglio giurisdizionale di Montecitorio. La riunione per esaminare le varie posizioni è fissata per il 18 aprile.Il rischio è che ai 23 deputati, che non hanno avuto timore a farsi avanti per primi, si accodi un plotone di onorevoli. E che lo stesso accada al Senato. In questo modo vacillerebbe pericolosamente l’intero impianto della manovra di tagli e risparmi, imposta da Fini e Schifani."Mi auguro che i colleghi della Lega, che hanno presentato il ricorso, lo ritirino e accettino, come ho accettato io, le nuove regole", ha scritto Maroni nella sua pagina Facebook. L’ex ministro dell’Interno parla della decisione di opporsi allo slittamento dei vitalizi come di un errore. “Una scelta personale che non condivido: siamo in politica per la Padania - spiega -, non per il nostro portafoglio".