Perchè Marchionne gongola?

16:01

- A dispetto delle critiche, gli ultimi dati danno ragione al manager italo-canadese ad di Fiat: tutti gli obiettivi sono stati superati. L'utile netto nel 2011 è stato pari a 1,7 miliardi di euro con ricavi di 59,6 miliardi di euro e risultato della gestione ordinaria a 2,4 miliardi. L'indebitamento netto si è ridotto a 5,5 miliardi di euro e la liquidità si attesta a 20,7 miliardi. “Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto – ha commentato Marchionne - ora andiamo incontro a un nuovo anno di elevate aspettative con la testa bassa, concentrati a eseguire gli obiettivi che ci siamo posti”.Perché il gruppo controllato dal Lingotto torna all'attivo per la prima volta dal 1997 con profitti netti pari a 183 milioni di dollari rispetto alle perdite per 652 milioni nel 2010. Risultati sorprendenti per la Casa di Detroit che nel mese di gennaio negli Stati Uniti ha fatto registrare una straordinaria impennata delle immatricolazioni del 44%.Anche gli ordini della nuova Panda sembrano andare a gonfie vele ma non mancano le noti dolenti: a gennaio le immatricolazioni del gruppo in Italia sono scese del 16,92% a 40.403 unità, contro le 48.633 di un anno fa.4.782.400 euro. E’ il quinto manager italiano più pagato.