Perchè tante polemiche su Celentano?

COSA PREVEDE IL CONTRATTO?

Salva la libertà autoriale. Celentano potrà dunque parlare a ruota libera, sempre nel rispetto della legge e del codice etico della Rai. Inoltre non sarà interrotto da pubblicità, almeno per quanto concernerà il primo intervento. Per i compensi: qualora partecipasse ad una sola serata, Celentano percepirà 350 mila euro. Nel caso di due serate, la somma salirà a 700 mila. E salirà ulteriormente a 750 mila qualora alla fine l'artista decidesse di partecipare a tutte le serate.

E' VERO CHE CELENTANO DARA' TUTTO IN BENEFICENZA?

E’ stato lo stesso Molleggiato a dare l’annuncio delle donazioni, poi confermata in conferenza stampa anche da Gianmarco Mazzi. Dunque, i compensi saranno destinati a uno o due ospedali di Emergency (a seconda di quanto sarà effettivamente il compenso finale, comunque si parla di 100 mila euro ciascuno) e a 20-25 famiglie bisognose che saranno indicate dai sindaci di Milano, Roma, Firenze, Napoli, Verona, Cagliari e Bari e a cui saranno corrisposti assegni da 20 mila euro. Inoltre, una precisazione è d’uopo: “Si farà personalmente carico degli oneri fiscali legati ai compensi – ha dichiarato Mazzi - e saranno a carico suo anche tutte le spese di permanenza all'Ariston”.