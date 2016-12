Perchè si parla di mercato invernale senza botti?

- Perchè nella finestra del calciomercato di gennaio tra i nostri club è mancato il grande colpo in entrata: Carlos Tevez del Manchester City infatti è stato oggetto del desiderio del Milan (e per qualche settimana anche dell'Inter) a lungo ma poi, complice anche il rifiuto di Pato di trasferirsi a Parigi, è rimasto nel Regno Unito.

PERCHE' IL FUTURO DI MAXI LOPEZ E' STATO LEGATO A TEVEZ?

Quando il 23 gennaio all'alba Maxi Lopez è partito da Catania per Milano è rimasto per cinque giorni in attesa di conoscere il suo destino. Il Milan infatti lo aveva "bloccato", facendolo stazionare in un hotel del centro ma nel frattempo continuava il pressing sul Manchester City per accaparrarsi Tevez. Se quest'ultimo avesse firmato, probabilmente per Maxi non ci sarebbe stato posto in rossonero. Ma Tevez non è arrivato e così l'ex Catania è approdato a Milanello.

PERCHE' SI E' PARLATO A LUNGO DI PSG?

Perchè il Paris Saint Germain, ora allenato da Carlo Ancelotti, ha fatto una spietata corte a diversi giocatori che militano nel nostro campionato. Vicino all'ingaggio di Pato, poi ha sondato Maicon e infine ha avuto la meglio con l'Inter su Thiago Motta. Ha proposto al centrocampista un lauto contratto (2,5 milioni a stagione), lui ha ceduto e l'ultimo giorno di mercato è diventato del Psg.

PERCHE' SI DICE CHE LA JUVE HA FATTO UN OTTIMO MERCATO IN USCITA?

Perchè il dg Beppe Marotta nel giro di una settimana è riuscito a liberare la rosa di tre elementi che non rientravano nei piani di Conte ma che per il loro background avevano un contratto molto oneroso: Amauri, Toni e Iaquinta. Il primo è passato alla Fiorentina, il secondo all'Al Nasr (Dubai) e il terzo al Cesena.