Perchè Facebook è a un punto di svolta?

- Facebook, è proprio il caso di dirlo, sta crescendo, e non solo nei numeri. Il più popolare tra i social network l'8 febbraio 2012 compirà otto anni e il suo fondatore, Mark Zuckerberg, ha deciso di regalare all'azienda l'ingresso in borsa. Cominciato l'iter burocratico, se tutto filerà liscio entro maggio Facebook potrà essere quotata a Wall Street. Un vera svolta.

QUALE SARA' LA QUOTAZIONE DI PARTENZA?

L'attesa per la quotazione è alta. La presentazione della documentazione alla Sec (la Consob statunitense), infatti, è la prima vera occasione per esaminare i conti di Facebook, una compagnia web che vanta 800 milioni di utenti. Secondo indiscrezioni, l'Ipo (Initial public offering) dovrebbe essere di circa 5 miliardi di dollari, anche se nelle settimane scorse si era parlato addirittura di una cifra doppia. L’Ipo di Facebook sarà comunque una delle maggiori negli Stati Uniti, probabilmente la quarta in assoluto, e la prima fra le società del web. Un'offerta iniziale di questo genere collocherebbe il valore totale dell'azienda tra i 75 e 100 miliardi di dollari. Per chi fosse interessato all'acquisto, il singolo titolo dovrebbe essere venduto tra i 34 e i 40 dollari.

CI SONO GIA' STATI ANALOGHI INVESTIMENTI IN BORSA?

Non proprio. Nessun social network ha mai fatto questo passo prima. Delle aziende telematiche, però, sono già nel listino di Wall Street. Google, in questo senso, ha fatto scuola: quotata in partenza a 80 dollari, ha ora superato i 700 dollari. A Groupon non è andata altrettanto bene: esordita con una quota di 26 dollari a fine 2011, gravita attorno a 20 dollari (-25% circa). LinkedIn è entrato in borsa a metà 2011 con una quotazione oltre i 90 dollari. Dopo un boom di 110 dollari, è sceso a 60 dollari ed oggi gravita poco sopra i 70 dollari (-20% circa).