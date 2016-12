A "Jazz Meeting" Fabrizio Bosso

foto Dal Web 11:55 - Il 2011 da poco concluso è stato l'anno del centenario della nascita di Nino Rota, grande compositore italiano che ha legato il suo nome alle più belle colonne sonore dei film di Federico Fellini. Tra i progetti musicali usciti per ricordare il compositore, quello del trombettista Fabrizio Bosso dal titolo "Enchantment" l'incantesimo di Nino Rota. Il disco è stato realizzato a Londra con la London Symphony Orchestra nei prestigiosi Air Studios di Abbey Road, gli stessi dove hanno inciso i Beatles. - Il 2011 da poco concluso è stato l'anno del centenario della nascita di Nino Rota, grande compositore italiano che ha legato il suo nome alle più belle colonne sonore dei film di Federico Fellini. Tra i progetti musicali usciti per ricordare il compositore, quello del trombettista Fabrizio Bosso dal titolo "Enchantment" l'incantesimo di Nino Rota. Il disco è stato realizzato a Londra con la London Symphony Orchestra nei prestigiosi Air Studios di Abbey Road, gli stessi dove hanno inciso i Beatles.

Insieme a Bosso suonano Claudio Filippini al pianoforte, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria. Riprendere il lavoro di Nino Rota in chiave jazzistica ha emozionato Fabrizio, nostro ospite questa settimana a "Jazz Meeting". "Si, indubbiamente riprendere le sue composizioni - osserva Bosso -, ha dato a me ed agli altri musicisti una grande spinta, che ci ha portati a rileggere delle melodie incredibili, create da un compositore la cui forza era quella di dare vita a musiche di facile ascolto, ma non banali. Inoltre Rota era supportato dalla sue capacità di orchestratore e riusciva a dare grandi emozioni al pubblico, attraverso il "colore" dato ai diversi strumenti.



Come vi siete raffrontati con l'orchestra?

L'idea era di fondermi il più possibile con l'orchestra, mentre nelle parti di improvvisazione con il quartetto jazz si creava la situazione per me più abituale. Non è stato difficile lavorare con la London Symphony, siamo rimasti impressionati dalla loro qualità; non ci aspettavamo che potessero "entrare" in modo così efficace in un repertorio che non conoscevano. "Enchantment" l'inedito del disco curato da Stefano Fonzi, si inserisce alla perfezione nel resto della suite che complessivamente dura oltre 50 minuti. L'incontro con la London Symphony e' avvenuto immediatamente a seguito di una richiesta via mail di Stefano.



A impreziosire maggiormente l'opera, un brano rarissimo composto da Rota, edito dalla casa discografica Cam nel 1976 solo su 45 giri.

"Ragazzo di Borgata" è un tema raro, un regalo che ci ha fatto Caterina Caselli che lo aveva in archivio, un brano che non è famoso ma non che ha nulla da invidiare a composizioni più conosciute. Naturalmente lo proporremo anche nelle esibizioni dal vivo. Nel concerto si allungano le parti solistiche ma la scaletta è identica: con contrabbasso, batteria piano e naturalmente tromba; dal vivo sarà una suite allargata che farà allungare il concerto di almeno dieci minuti rispetto al disco.



Il tour legato ad "Enchantment" toccherà nel 2012 molte altre città italiane tra cui Roma, il 18 febbraio all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 23 stesso mese a Castellaneta (TA).

Giancarlo Bastianelli