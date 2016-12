I tempi dilatati di Serana Dandini su La7

Ma che Elio sia un genio non brilla di nuovo. Semmai la vera novità è Elio regga tutto il peso di The show must go off, il nuovo programma di Serena Dandini, nato come un’araba fenice dalle ceneri di Parla con me. Lo show ha registrato il 5,70% di share, oltre 1,3 milioni di telespettatori; ma nonostante Repubblica e i fan di Serena (noi lo siamo sempre stati) fingano di stappare champagne, non è affatto un successo.

Certo non qui non c’è il tedio leopardiano che ingolfa oramai le interviste della Bignardi; ma pure nello show della Dandini la sensazione palpabile è che qualcosa non quadri. Una volta si rideva a crepapelle. Ora si sorride e a volte si guarda l’orologio, in una dilatazione dello spaziotempo comico innaturale. É come in un monologo di Baricco: come se, nel flusso eterno di un talk show sfalsato in varietà, ti aspettassi un colpo d’ala che non arriva mai. Forse sarà la morte -apparente-politica di Berlusconi, o che su Monti & C., ombre diafane della politica, non si riesce a trovare la chiave politica (qui il gruppo di finti prof dell’ “Italia dei serissimi”, è roba copiata a Crozza...).

Forse sarà che dopo parodie altissime -Gasparri o Fassino- Marcorè che traveste da Casini che si traveste da Monti è in fase calente con testi telefonati («Monti c’est moi!»). Forse sarà anche che oramai sembrano tutte uguali le interviste col vizio dell’ammicco ad Andrea Camilleri, un buon giallista ormai divenuto simulacro vivente, neanche fosse un Saviano più vecchio con la raucedine.

Forse sarà che mandare in onda uno stralcio di Fiorello in Rai che sbeffeggia Lorenza Lei, be’ sa più di piccola vendetta che di scelta tecnica. Forse sarà tutto questo. Ma Dandini non più spalmata a piccole dosi in strisce quotidiane e costretta ad allargarsi fino alla terza serata. Lillo e Greg, Vergassola, Tiziano Ferro che parla di gay: è tutto slegato, sfilacciato con la Dandini alla ricerca del punto d’appoggio. Sospettiamo sia il suo contratto (ma questo è un altro discorso...).