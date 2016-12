Perché c’è sempre tanta attesa per gli Oscar?

15:26

- Perché un Oscar può prolungare anche in modo notevole la vita commerciale di un film. Non solo in America ma anche negli altri paesi. Quest’anno, poi, tutti i maggiori film in gara sono dei grandi blockbuster con l’unica eccezione di The artist, lo splendido film muto del francese Michel Hazanavicious, che con 10 nominations che potrebbe essere il vero outsider di questa 84esima edizione degli Academy Awards. Appena una meno del kolossal fantasy- gotico Hugo Cabret di Martin Scorsese che ne ha totalizzate ben 11, e che dovrà vedersela con film del calibro di Tree Of Life di Terrence Malick, War Horse di Steven Spielberg, Moneyball con Brad Pitt, Paradiso amaro con George Clooney (i due amici si scontrano per la prima volta anche per la statuetta del miglior protagonista ), Midnight in Paris di Woody Allen e poi la storia di segregazione The Help e infine un affresco sull’11 settembre Molto forte, incredibilmente vicino. Tutti film che trarrebbero grandi vantaggi commerciali grazie anche alla straordinaria visibilità mondiale regalata dalle magiche statuette (la cerimonia degli Oscar è trasmessa in mondovisione ed ha un ascolto mdio di due miliardi di telespettatori).E’ molto difficile perché la giuria dell’Academy è composta dalle molte migliaia di nominati e vincitori dell’Oscar nel mondo. Certo, i giurati Usa sono determinanti e infatti i bookmakers danno vincente The Artist a quota 1.25 mentre Hugo Cabret di Scorsese, sempre tra i favoriti, è dato 1.60. Tra gli attori il Clooney di Paradiso Amaro è dato a 1.35 contro il diretto rivale Jean Dujardin, protagonista di The Artist, la cu i quotazione è a 2.80. Tra le attrici, con 17 nominations alle spalle nel corsod ella sua meravigliosa carriera, c’è ancora la splendida Meryl Streep-Margaret Thatcher di The Iron Lady data ad 1.45. In bocca al lupo!Nota dolente. Sono tredici anni che l’Italia è assente dal palmarès del Kodak Theatre di Los Angeles (la locations tradizionale degli Oscar). Da quando cioè Roberto Benigni salì sulla poltrona occupata da Steven Spielberg, suo diretto rivale con lo splendido Soldato Ryan, per ricevere dalle mani di Sophia Loren la statuetta per la miglior regia (ne prese in realtà tre, compresa anche quella per la miglior sceneggiatura eil miglior film straniero). E’ preoccupante anche la nostra assenza dalle nominations, che dura ormai dal 2006, quando l’ultimo film italiano a riceverla, entrando nella cinquina per il miglior film straniero, fu La bestia nel cuore di Cristina Comencini. I nostri candidati degli anni successivi non sono stati neppure presi in considerazione, eppure si trattava di film motlo forti e rappresentativi del nostro Paese, dalla Prima cosa bella di Paolo Virzì a Terraferma di Emanuele Crialese, sugli sbarchi dei clandestini. Niente da fare. Per quest’anno dobbiamo accontentarci con la nomination a Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo per la scenografia di Hugo Cabret. La coppia ha già vinto due Oscar e stavolta potrebbe portarne a casa un terzo, grazie allo splendido lavoro realizzato per Scorsese.