Perché #sfigato è diventato "trend" su Twitter?

- Tutto è nato con l'uscita, quantomeno infelice, del viceministro al Welfare Michel Martone, che, intervenendo in un istituto professionale, ha dichiarato: "Bisogna dare messaggi chiari ai nostri giovani. Se a 28 anni non sei ancora laureato sei uno sfigato". Neanche un'ora dopo, su Twitter #martone e #sfigato sono balzate in vetta alla "Topic Trend" del momento, provocando migliaia di reazioni, con tweet dal diverso grado di arrabbiatura.

Chi è Michel Martone?

Martone è il vice del ministro Elsa Fornero. Il suo nome non era tra quelli più noti del mondo politico, almeno fino alla sua prima clamorosa dichiarazione pubblica. Per quanto riguarda la carriera accademica, l'avvocato 38enne ha sicuramente bruciato le tappe: laureatosi a 23 anni, diventa Professore ordinario a 29 (anche se al concorso non convinse del tutto). Il padre Antonio è l'ex presidente dell'Authority scioperi, salito agli onori della cronaca per aver partecipato a un pranzo a casa di Denis Verdini in odor di P3. Politicamente vicino all'ex socialista Sacconi, è stato consulente di Brunetta.

Come ha reagito il web alla provocazione?

In Rete immediata è stata la risposta dei social network. Il tag #sfigato è stato tra i più usati al mondo. Svariati i tweet di protesta e le richieste di scuse. C'è chi le ha ritenute parole ovvie, usate solo per farsi pubblicità e chi, rimpiangendo l'ex ministro Padoa Schioppa, cinguetta: "Meglio bamboccioni che sfigati". Vengono citati poi grandi personaggi - come Steve Jobs - che hanno raggiunto traguardi importanti senza essere laureati, perché la cultura non va confusa con il titolo accademico.

Quali reazioni ha suscitato la battutta nel mondo politico?

La quasi totalità dei politici si è schierata a favore dei giovani, ritenendo ingiuste le parole diMartone. Dal Pdl all'Idv, dal Pd alla Lega la solidarietà è tutta per i giovani laureandi che, ogni giorno, faticano a barcamenarsi tra corsi da frequentare, esami da preparare e un lavoro (magari in nero). Il ministro Fornero sulla vicenda si è limitata a un battuta: "Vengo già accusata di mobbing nei suoi confronti, se lo sgridassi per il linguaggio chissà come sarei considerata".