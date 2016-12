Perché Mourinho è stato paragonato a Schettino?

15:42

- Perché secondo voci incontrollate starebbe pensando di abbandonare il Real Madrid, in particolare dopo un litigio con Sergio Ramos. L’accostamento è del quotidiano As: “Sta già pensando di andarsene, di saltare via dal Real Madrid come ha fatto Schettino dalla Costa Concordia”.Non si può certo dire che l’annata del Real Madrid sia da dimenticare. I galacticos hanno 5 punti di vantaggio sul Barcellona nella Liga, dove sono in testa; inoltre si sono qualificati agli ottavi di Champions League. Tuttavia l’eliminazione dalla Coppa del Re pesa come un macigno nell’atteggiamento dei tifosi, perché avvenuta contro l’eterno rivale, il solito Barcellona.Il feeling con la piazza e la stampa di Madrid non è mai stato entusiasmante. A ciò si sono aggiunte incomprensioni e diverbi con uomini chiave dello spogliatoio, come di recente con Sergio Ramos. Situazioni spiacevoli che secondo la stampa spagnola sono il preludio all’addio a giugno dello Special One.Da quando lo Special One ha lasciato Milano le voci di un ritorno all'Inter non si sono mai sopite. E anche ora si parla di un ritorno di Mou per la prossima stagione, dopo la parentesi di Ranieri. L'a.d. dell'Inter Paolillo ha però smentito. Vedremo.