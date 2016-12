18:43

- Nei primi tre Stati dove si sono tenute le primarie repubblicane ci sono stati tre diversi vincitori. Nella storia del voto americano non era mai successo. In Iowa, dopo il riconteggio, è stato il social conservative Rick Santorum ad avere la meglio. In New Hampshire ha vinto Mitt Romney. In South Carolina, con un’incredibile rimonta, ha trionfato l’ex speaker della Camera dei Rappresentati, Newt Gingrich.La situazione è tutt’altro che delineata. La corsa dei pretendenti repubblicani al momento sembra avere un solo vincitore: Barack Obama, che si gode, da presidente in carica e ricandidato, una delle più incerte corse che le primarie repubblicane abbiano mai messo in campo.Il 31 gennaio tocca alla Florida, un terreno certamente più omogeneo nel rapporto con l'intera nazione rispetto a Iowa, New Hampshire e South Carolina. Il numero di votanti sarà pari alla somma degli elettori dei primi tre Stati messi insieme. Gli analisti prevedono un testa a testa tra i due principali candidati, Romney e Gingrich. Il primo può contare sul fatto che la Florida non sia così conservatrice come la South Carolina, ma il fatto che non appoggi la regolarizzazione dei clandestini può nuocergli seriamente in uno Stato in cui il 13% dell'elettorato è latino. Molto più proficuo sembra l'atteggiamento di Gingrich, che tra l'altro e' stato l'unico ad andare negli studi di Univision, la maggiore catena ispanica del Paese: lì non ha esitato a esprimersi a favore della regolarizzazione del clandestini e di una maggiore flessibilità nella concessione dei visti.Per la candidatura presidenziale repubblicana servono la bellezza di 1144 voti di altrettanti delegati. L'ex governatore del Massachusetts Romney, già può contare su 31 delegati. L'ex speaker della Camera dopo l’exploit in South Carolina è a quota 26. Il vincitore in Florida si accaparrerà 50 delegati. Calcolatrice alla mano, la corsa è ancora lunga. Il voto a Miami conta, ma non sarà decisivo.