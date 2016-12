Perché Apple è finita sotto accusa?

18:32

- Dall’altare alla polvere nel giro di 24 ore. Mercoledì l’annuncio di una trimestrale da record, in attesa dei nuovi prodotti (iPad3 e iPhone5). Giovedì un duro articolo del New York Times sulle presunti pessime condizioni di lavoro offerte nei stabilimenti cinesi dei suoi fornitori. Così Apple, l’azienda con il valore di mercato più alto del pianeta è finito sotto accusa.L’inchiesta del quotidiano americano denuncia eccessivi orari di lavoro, condizioni di sicurezza non garantite e persino punizioni fisiche per i dipendenti all’interno delle fabbriche cinesi di iPad. Stabilimenti, ovviamente, che dal punto di vista formale non hanno nulla a che vedere con Cupertino. Stabilimenti, come quelli della Foxconn Technology – l’azienda che ha stabilimenti in tutto il paese e che produce il 40% dell’elettronica di consumo al mondo per conto di Apple e di altre importanti case – presso i quali vi sarebbero condizioni di lavoro proibitive che Apple dovrebbe conoscere e quindi evitare.Sì, a maggio una violenta esplosione ha coinvolto l’impianto Foxconn di Chengdu, uccidendo quattro dipendenti e ferendone altri diciotto. Ma Apple non è certo l’unica ad affidare i propri prodotti alla Foxconn ed altre aziende di condotta similare: il miglioramento delle condizioni di lavoro in Cina parte anche da una maggior sensibilizzazione (e responsabilizzazione) a tali problematiche da parte delle aziende occidentali interessate.Nel 2005 (il problema, è evidente, non nasce ora) ha emanato un codice di condotta per i fornitori in cui viene stabilito che i dipendenti di un impianto non devono lavorare per più di sessanta ore a settimana, escluse circostanze straordinarie e di emergenza. Nonostante questo, però, alla Foxconn i turni sono di dodici ore e c’è un solo giorno di riposo settimanale. In un rapporto recente, la casa di Cupertino ha dichiarato che si sono sensibilmente ridotti i casi di lavoro minorile, ma la regola delle sessanta ore settimanali è stata rispettata in meno del 40% dei casi. A ciò vanno ad aggiungersi violazioni al suo codice di conformità per le condizioni ambientali in ben 14 impianti. Apple si è recentemente unita alla Fair Labor Association e dunque sarà obbligata a fornire rapporti più trasparenti circa la produzione dei propri dispositivi.