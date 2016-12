Iannacone, un gesto contro il cinismo della tv

foto Ufficio stampa

19:06

- Che Presadiretta sia uno dei programmi in cui l’inchiesta vecchio stile -sudore, taccuino e suola da scarpe- trovi ancora asilo è scontato.Superiore per certi versi a Report, il programma di Iacona ormai vanta quasi più scoop che spettatori, e gli spettatori -per una prima serata domenicale su Raitre- sono assai. Perciò non ci ha sconvolto più di tanto l’inevitabile reportage sulle mafie del nord, con ipnotica intervista a Rocco Varacalli, pentito di ’ndrangheta che a Domenico Iannacone rivela, per la prima volta a viso scoperto, strategie, collusioni e protezioni incistate nella politica piemontese. Iannacone, giornalisticamente, è un simpatico figlio di mignotta. Mutatis mutandis usa la telecamera con la stessa modalità narrativa di Truman Capote ai tempi di A sangue freddo: colora il racconto ora con spruzzi d’ironia (geniale una sua intervista all’ex assessore lombardo Prosperini), ora con distacco drammaturgico. Ma nel suddetto reportage ha compiuto un gesto che ribalta il concetto di giornalismo tv.