Una gita a Valdazze con Saluti da Saturno

Si intitola semplicemente "Valdazze", il nuovo album di Saluti da Saturno con distribuzione indipendente Goodfellas Records. La Flexibile Orchestra da Pianobar Futuristico Elettromeccanico di Mirco Mariani accompagna i viaggiatori lungo la strada che porta a Valdazze: "L'aria che si respira è buona e pulita, ma è quell'aria che non ti fa mai sentire e vedere la fine delle cose", spiega Mirco a Tgcom24. Nel cd una collaborazione illustre con Vinicio Capossela in "Parlare con Anna".

Perché chiamarvi Saluti da Saturno?

Mi piaceva trovare un nome che in qualche modo ricordassse una cartolina suovenir da Cesenatico che doveva dare l'idea del divertimento, della vacanza e della terra, incrociata però con un sogno imprevedibile e surreale velato da una leggera malinconia venuta dal cielo. Tutto questo poteva essere solo visto dall'alto e da Saturno, ecco perchè Saluti da Saturno.



Com'è nata la città di Valdazze?

Il Villaggio del Cantante di Valdazze nasce da un'idea di Silvio Giorgetti, che negli anni sessanta voleva creare un luogo abitato solamente da cantanti. Ad oggi le parti più affascinanti rimaste del Villaggio sono: il cartello originale con su scritto Villaggio del Cantante su un tronco di legno appeso che ti accoglie all'ingresso, via John Lennon completamente immersa in mezzo al bosco, sicuramente una delle tappe più significative, una chiessetta bianca, un hotel ristorante ed un gruppo di case appartenute al tempo ai cantanti.



Con "Parlare con Anna" hai collaborato con Capossela. Com'è andata il vostro incontro e che ricordi hai del vostro duetto?

Tutto è nato in un giorno dicembre, quando Vinicio venne a trovarmi a casa mia a Bologna. Dopo un po' di tempo che non ci vedavamo ed essendo per lui un batterista in pensione, mi trovò immerso in un mare di strumenti strani ... da lì è scattata la curiosità e la voglia di prendere parte alle registrazioni. Con Vinicio c'è una grande amicizia e stima, che dura ormai da parecchi anni ed è stato molto bello vederlo alle prese con brani originali mai sentiti prima e farli diventare suoi con una naturalezza e una velocità rara è stata sicuramente una bellissima esperienza.

Andrea Conti