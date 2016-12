- Avvocato, alpino, ma soprattutto grande interista: questo è stato, nato a Milano il 10 dicembre 1921 e morto in una notte gelida il 12 dicembre 2001, due giorni dopo aver compiuto 80 anni. Per ricordare una persona amata da tutti - e impareggiabile per intelligenza e senso dell'umorismo -hanno scitto il libro "Peppino Prisco - Una penna due colori" (Excogita editore, 35 euro).

In 290 pagine, è stata ripercorsa la vita di Prisco "principe del foro", "penna nera" e soprattutto "tifoso nerazzurro". Entrato nel consiglio dell’Inter il 21 ottobre 1950, nel ’63 era stato nominato vicepresidente. Nel libro, una lunghissima serie di testimonianze di chi lo aveva conosciuto bene e una toccante post-fazione del figlio, Luigi Maria, anch'egli alpino, avvocato e interista. Questo incontro sarà un modo per dire che Prisco, in fondo, non se n’è mai andato, come conferma l’affetto della curva ogni qualvolta al Meazza appare l'immagine di Peppino sul maxi schermo dello stadio.

Con l’uscita in libreria del secondo volume della collana specialbooks, ExCogita Editore arricchisce il proprio catalogo di una nuova, prestigiosa pubblicazione. Dopo il successo de Il mio nome è Giuseppe Meazza, uscito un anno fa e scritto a quattro mani dagli stessi autori Marco Pedrazzini e Federico Jaselli Meazza, ora è la volta di Peppino Prisco, con un libro dedicato a un grandissimo uomo, rispettato anche da chi professava una fede calcistica diversa da quella nerazzurra.

Il volume, che ripercorre gli ottant’anni di vita dell’avvocato Prisco e, nello stesso tempo, ottant’anni di storia italiana, mette in risalto i momenti significativi delle quattro vite in una di Peppino Prisco attraverso i ricordi del figlio Luigi Maria, i documenti, le lettere, le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Grazie alle circa 250 immagini che contiene, il lettore ha la sensazione di percorrere un tratto di strada in compagnia di una figura carismatica e universalmente amata ovunque si sia espressa.