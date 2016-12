Chi vedremo quest'anno a Sanremo?

17:43

TORNA ALL'INDICE DI PUNTO E A CAPO

- Il Festival di Sanremo si terrà dal 14 al 18 febbraio e ci saranno: 1) Nina Zilli - "Per sempre" 2) Samuele Bersani - "Un pallone" 3) Dolcenera - "Ci vediamo a casa" 4) Pierdavide Carone e Lucio Dalla - "Nanì" 5) Irene Fornaciari - "Il mio grande mistero" 6) Emma - "Non è l'inferno" 7) Matia Bazar - "Sei tu" 8) Noemi - "Sono solo parole" 9) Francesco Renga - "La tua bellezza" 10) Arisa - "La notte" 11) Chiara Civello - "Al posto del mondo" 12) Gigi D'Alessio e Loredana Bertè - "Respirare" 13) Eugenio Finardi - "E tu lo chiami Dio" 14) Marlene Kuntz - "Canzone per un figlio"1) Alessandro Casillo di Io Canto - "E' Vero 2) Giulia Anania - "La mail che non ti ho scritto" 3) Marco Guazzone - "Guasto" 4) Celeste Gaia - "Carlo" 5) Erica Mou (scoperta da Caterina Caselli) - "Nella vasca da bagno del tempo" 6) Dana Angi - "Incognita Poesia". Sei giovani scelti da Facebook e selezionati per metà dalla Commissione artistica e dagli utenti con i loro "Mi piace". A questi si aggiungono due band da AreaSanremo, l'unico concorso per accedere al Festival: Bidiel e Io ho sempre voglia.Tamara Ecclestone e la top model Ivana Mrazova. Tamara - nata a Milano classe 1984 - è l'ereditiera miliardaria: è la figlia di Bernie, patron della Formula 1 inglese. Ha lavorato a Sky Sport Italia per la Formula 1 stagione 2009. Regina dei giornali gossip è fidanzata con l'agente di Borsa Omar Khyami. Ivana è meno conosciuta, di lei si sa che è una modella della Repubblica Ceca ed ha compiuto 20 anni il 7 gennaio scorso. Le sue misure? 84-62-90.E’ il regista e attore Rocco Papaleo ad affiancare Gianni Morandi che ha dichiarato: "Sono da sempre un suo ammiratore e quando gliel'ho proposto, Rocco è rimasto immobile e in silenzio. Papaleo mi ha detto: 'Va bene Gianni, ma non spargere subito la voce, lascia che glielo dica prima a mia madre, altrimenti le prende un colpo"."Respirare" cantato in duetto da Gigi D'Alessio con Loredana Berté sarebbe apparso in Rete ma in forma di anticipazione, oggi quel video è privato e non si può ascoltare. "Non c’è stata nessuna anteprima di Respirare sul Web, - spiega il cantautore partenopeo - nel pezzo che prima era caricato sul Web si sentivano solo basso, batteria e chitarra. Del brano che canterò con Loredana non ho anticipato nulla, è stata solo una coccola per i miei fan che sono in attesa del mio prossimo disco in uscita dopo Sanremo".