Perché Adriano Sofri ora è libero?

17:54

- L'ex leader di Lotta Continua è libero per aver finito di scontare la pena. Il provvedimento per Sofri, condannato a 22 anni per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi, è stato firmato sabato dall'ufficio di sorveglianza di Firenze. La liberazione sarebbe dovuta avvenire a febbraio ed è stata anticipata dopo la richiesta di Sofri di avvalersi dell'ultima riduzione di pena: ogni sei mesi i detenuti maturano uno "sconto" di 45 giorni per buona condotta. Al provvedimento dell'ufficio di sorveglianza dovrebbe già aver fatto seguito l'ordine di scarcerazione, per "fine pena anticipata", firmato dalla procura generale di Milano.No, scontava la pena ai domiciliari per motivi di salute e aveva permessi per uscire.Sofri venne condannato quale mandante dell'omicidio del commissario Calabresi a 22 anni di carcere. Nel giugno del 2005 ottenne la semilibertà per collaborare con la scuola Normale superiore di Pisa alla sistemazione degli archivi. Nel novembre 2005 fu colpito dalla sindrome di Boerhaave. Per questo motivo venne ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Pisa e gli fu concessa la sospensione della pena. Dimesso nel gennaio del 2006, è tornato in libertà per un periodo di convalescenza, per poi trascorrere gli ultimi cinque anni agli arresti domiciliari.Sofri ha trascorso il primo giorno in libertà all'isola del Giglio, dove è stato testimone degli eventi che hanno seguito il naufragio della nave della Costa Crociere.