- Per protestare contro le norme antipirateria in discussione al Congresso Usa diversi siti si sono "spenti": a partire da Wikipedia - che ha oscurato per tutta la giornata il suo sito in inglese - a Google, "listata a lutto", in rete mercoledì è stata una giornata di protesta senza precedenti.Le norme all'esame del Congresso americano sono frutto di anni di lobbying da parte delle case discografiche e degli studi cinematografici, e di fatto trasferiscono la responsabilità di combattere la pirateria informatica dalle agenzie governative ai provider, il che secondo i critici rischierebbe di avere effetti negativi sui contenuti di numerosi siti e in generale sulla libertà di espressione.La battaglia di Wikipedia e Google è stata seguita sul web da decine e decine di altri siti: da Yahoo! ai siti del famoso regista di denuncia Michael Moore, da TwitPic ad Anonymus, da BoingBoing al sito del celebre guru del web Cory Doctorow. Si calcola che il blocco abbia interessato oltre 100 milioni di navigatori. Anche Facebook, pur se in maniera meno eclatante, ha deciso di partecipare alla protesta. E, in un messaggio postato sul proprio profilo, Mark Zuckerberg ha sottolineato come il social network più famoso nel mondo ''continuera' ad opporsi ad ogni legge che intende colpire internet'', auspicando l'affermarsi di ''leader che siano a favore di internet''.Non tutti hanno raccolto l'invito alla giornata di protesta. Anzi, i responsabili di Twitter - andando controcorrente - hanno definito lo sciopero della rete di oggi come ''una stupidaggine''. ''E' sciocco oscurare i siti'', ha affermato l'ad Dick Costolo, per il quale ''è assurdo chiudere un business globale in risposta a una legge nazionale''. Per Twitter, dunque, è giusto protestare contro le proposte di legge antipirateria, ma lo si deve fare ''in maniera diversa''.Il presidente americano Barack Obama, che ha dichiarato di non voler sostenere "leggi che restringano la libertà di espressione o minimo lo sviluppo dell'innovazione globale di internet". Una posizione contestata apertamente da Rupert Murdoch, secondo il quale il capo della Casa Bianca si è in questo modo schierato "con i pirati della Silicon Valley". L'esame della controversa legge contro la prateria online al Congresso americano comunque dovrebbe riprendere non prima di febbraio. L'iter della proposta - che nelle intenzioni dei promotori si sarebbe dovuto chiudere in questi giorni - ha subito dunque una frenata.