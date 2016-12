Perchè a Milano si parla tanto di Area C?

COSA PREVEDE AREA C?

Ticket di ingresso da 5 euro dentro la Cerchia dei Bastioni per quasi tutte le auto in vigore dal lunedì al venerdì dalle 7.30 fino alle 19.30(escluse le elettriche, e fino alla fine dell'anno le ibride e quelle a metano e gpl. Anche per le moto l'ingresso è consentito gratuitamente). Sono previste agevolazioni per i residenti del centro che hanno 40 ingressi gratuiti e poi pagheranno un ticket "scontato" di due euro.

QUALE L'OBIETTIVO DI AREA C?

“Migliorare le condizioni di vita per chi vive, lavora, studia e visita Milano”. Così si legge nel sito del Comune.

PERCHE' E' NATA AREA C?

Sulla base dei risultati del referendum dello scorso 12-13 giugno in cui si domandava ai cittadini milanesi di esprimersi su “un piano di interventi per potenziare il trasporto pubblico e la mobilità pulita alternativa all’auto, attraverso l’estensione a tutti gli autoveicoli (esclusi quelli ad emissione zero) e l’allargamento progressivo fino alla cerchia filoviaria del sistema di accesso a pagamento, con l’obiettivo di dimezzare il traffico e le emissioni inquinanti". Il 79% si era espresso a favore.

L'ISTITUZIONE DI AREA C HA SUSCITATO PROTESTE?

La novità Area C ha provocato varie proteste da parte di residenti, genitori che lamentano di dover pagare 5 euro per portare i loro figli a scuola in auto, garagisti e politici. La Lega Nord ha annunciato ricorso al Tar. Come provocazione, il capogruppo Pdl a Palazzo Marino Carlo Masseroli e l'ex vicesindaco Riccardo De Corato sono entrati a bordo di un calesse all'interno della Cerchia dei Bastioni.

COME SONO ANDATI I PRIMI GIORNI CON AREA C IN VIGORE?

Lunedì 16 si è registrato il crollo di un terzo dei veicoli in ingresso e secondo il Comune la rete dei mezzi pubblici, sovraccaricata di utenti, ha retto. Anche il resto della settimana ha confermato il trend: martedì gli ingressi erano ridotti del 30,8 per cento nei Bastioni. Mercoledì addirittura -40,2 per cento.



